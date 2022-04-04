 

Мнение: Южная Корея должна дисциплинировать себя

04.04.2022, 3:39, Разное
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"Южная Корея может столкнуться с серьёзной угрозой из-за безрассудных замечаний министра обороны, подонка, который посмел упомянуть превентивный удар по государству, обладающему ядерным оружием. Южная Корея должна дисциплинировать себя, если хочет избежать катастрофы. Любой незначительный просчёт и недоброжелательное высказывание в адрес другой стороны в нынешней ситуации может спровоцировать опасный конфликт и полномасштабную войну".

(с) Ким Ё Чжон (сестра Ким Чен Ына, зам.директора департамента ЦК Трудовой Партии Кореи)

Источник: Colonel Cassad



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