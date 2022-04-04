Жена Невзорова попросила донаты, чтобы «не отвлекаться на мысли о пропитании»

Супруга Александра Невзорова Лидия заявила, что они с мужем «живут на донаты», которые позволяют «не отвлекаться на мысли о пропитании».

«Мы внезапно оказались в затруднительном положении. Нас лишили всего, мы потеряли работу, счета заблокированы, от РФ мы отрезаны», – сообщила она в Telegram, рассказав, что «за последние три недели Невзоров дал сотни интервью».

«Все это время мы работаем «на износ» и совершенно бесплатно. И все это время мы живем на донаты», – говорится в сообщении. Отмечается, что именно донаты «позволяют работать дальше и бороться» с «режимом», при этом «не отвлекаясь на мысли о пропитании».

Напомним, СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами РФ роддома в Мариуполе. До этого на него предлагали завести уголовное дело за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали. «На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира, – написал в своем блоге журналист. – Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82, может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков».

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