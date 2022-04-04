 

Каспаров, Ходорковский и Шендерович призвали Запад пожертвовать экономикой для борьбы с Россией

04.04.2022, 3:21, Новости дня
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Демократические страны «обязаны пожертвовать своей экономикой», чтобы помешать российской военной операции на Украине, заявили российские либералы-оппозиционеры, которые сейчас находятся за границей.

Их обращение опубликовал в Facebook (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) бизнесмен Борис Зимин. В обращении говорится, что «мировое сообщество и, в особенности, страны Европейского Союза» должны немедленно прекратить все торговые отношения с Россией, наложить эмбарго на приобретение российских нефти и газа, а также «принять следующие из такого решения экономические потери, вооружить Украину самым современным оружием, боеприпасами и топливом, открыть полноценный ленд-лиз».

Обращение опубликовано от имени 15 человек, список включает Владимира Кара-Мурзу, Гарри Каспарова, Юлию Латынину, Любовь Соболь, Михаила Ходорковского, Евгения Чичваркина, Виктора Шендеровича и других.

Напомним, санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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