Латвийская компания сочла оплату российского газа в рублях возможной

Оплата российского газа в рублях, вероятно, «формально не нарушает санкционный режим и возможна», сообщила латвийская компания Latvijas Gaze.

Latvijas Gaze заявила, что таково «первое впечатление». Компания «продолжает анализ предложенного способа расчета с юридической точки зрения и с точки зрения бизнес-интересов концерна». При этом указывается, что у компании достаточно запасов газа для выполнения обязательства перед потребителями, передает ТАСС.

Напомним, глава оператора латвийской газотранспортной системы Conexus Baltic Grid Улдис Барисс заявлял, что в Прибалтику прекращены поставки российского газа. В четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами.

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