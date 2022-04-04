MIA BOYKA: 10 коротких вопросов

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На что вы потратили свой первый гонорар?

Купила на день рождения отцу массажную кровать, так как у него были проблемы со спиной.

Помните первую любовь? Расскажите коротко.

Да, конечно, помню. Я влюбилась в этого парня в 5-м классе, и любовь моя длилась около 5-6 лет. В какое-то время она стала взаимной, но все же из-за трудностей и преград все закончилось. Но это было очень сильное чувство.

Что вы никогда не сможете простить?

Предательство.

Кто для вас самый близкий человек?

Для меня самый близкий человек это я сама.

Сейчас трудное время для артистов/блогеров. Какое у вас настроение в связи с переменами, закрытием Инстаграм и тикток? Что вы планируете делать?

Какой бы трудной сейчас не казалась ситуация, для меня это новый, интересный период, который проверяет меня на прочность. Во мне просыпается азарт, я ищу новые способы, возможности. Когда уходят одни возможности, появляются другие. Просто их нужно разглядеть. Сейчас я посвящаю время себе и своему развитию. Я, наконец-то смогла заняться своим телом и своим здоровьем в той степени, в которой хотела. Я ежедневно занимаюсь спортом, записываю на студии новые треки. Мы все скучаем по Tik Tok и Instagram, но для меня это все детокс от социальных сетей. Возможно, я еще не до конца прочувствовала все, что происходит, но я себя очень хорошо чувствую, внутри у меня спокойствие.

Какой была самая безумная покупка в вашей жизни?

Я стараюсь всегда грамотно распределять бюджет и тратить финансы. Но однажды в посте у Элджея я увидела крутую балаклаву Marine Serre. Я подумала, что это крутая вещь, купила ее где-то за 16 тысяч, но до сих пор я ее ни разу так и не надела. Даже на фотосессию. Она просто лежит у меня. Но это был хороший урок: не надо ни за кем повторять. В первую очередь всегда думать, зачем мне это нужно.

Какую песню вы обычно поете в караоке?

Баста «Сансара».

Какую черту своего характера вы не любите?

Себя нужно принимать такой, какая ты есть, принимать свои недостатки. Поэтому я отказываюсь от слова «не люблю». Меня немного напрягает моя вспыльчивость. Я могу резко изменить настроение из позитивного ключа в негативный, и тогда всем окружающим будет плохо.

Если бы прямо сейчас у вас была возможность оказаться в любом месте мира, где бы вы оказались?

На Бали. Из всех мест мира, в которых я была, на Бали была особенная атмосфера. Там я себя чувствую по-другому.

О чем вы мечтаете прямо сейчас?

У меня есть большие мечты, которые я превратила в цели. Поэтому озвучивать их я не могу, чтобы раньше времени не давать повода для разговоров. Просто пожелайте мне удачи!