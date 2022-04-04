 

Новый смартфон Honor Play 6T похож на iPhone 12

04.04.2022, 2:25, Разное
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Известный бренд Honor поделился рендерами, которые частично раскрывают внешний вид будущего аппарата под названием Honor Play 6T.

В компании поспешили отметить, что официальный дебют устройства состоится 7 апреля. Более того, новинка имеет привлекательный внешний вид. Высокую производительность смартфона Honor Play 6T обеспечит 8-ядерный чипсет. Также указано, что модель располагает крупным 6,7-дюймовым дисплеем с высоким разрешением и частотой обновления.

На тыльной стороне новинки Honor Play 6T размещена основная камера с главным датчиком 48 мегапикселей. Среди преимуществ указали батарею на 3900 мАч, поддерживающей быструю зарядку на 40 Вт. Точные сроки выхода на рынок и цену на аппарат пока не называют.



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