 

Realme 9 4G станет первым смартфоном с камерой на базе сенсора Samsung ISOCELL HM6

04.04.2022, 2:25, Разное
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Китайская компания Realme намерена презентовать обновленную модификацию смартфона Realme 9 , который поддерживает сети четвертого поколения.

Однако пользователи выделили главной особенностью новинки основную камеру с датчиком 108 мегапикселей. Также известны ряд параметров смартфона Realme 9, что дает возможность оценить его уровень производительности. Указано, что модель получила улучшенный экран с высоким разрешением и частотой обновления 90 Гц.

Более того, новинка Realme 9 получила 6 гигабайт оперативной памяти и улучшенный восьмиядерный процессор. Емкость батареи нового аппарата достигает 5000 мАч. Что касается остальных характеристик, они пока остаются неизвестными.



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