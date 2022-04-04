Вучич провозгласил победу на выборах президента Сербии

Действующий президент Сербии Александр Вучич объявил, что вновь одержал победу на выборах главы государства.

Вучич сообщил, что, по имеющимся у него данным, «набрал от 59,8 до 60,1%» голосов. «Мне удалось сделать то, что никогда никому не удавалось сделать в Сербии. Я – единственный, кто два раза победил в первом туре», – приводит его слова ТАСС.

Он также отметил большое влияние конфликта на Украине на результаты парламентских выборов. Вучич заявил, что «все резко сдвинулось вправо». Его Сербская прогрессивная партия «из-за ответственного отношения получила в итоге меньше голосов, потому что не заигрывала с народом», сказал Вучич.

«Мы будем это учитывать при формировании власти и не будем включать тех, кто безответственно злоупотреблял настроениями нашего народа, а на самом деле никогда ничего стране не принес», – сказал он, отметив, что Сербская прогрессивная партия и их коалиционный партнер – Союз воеводинских венгров – получают достаточно голосов для формирования парламентского большинства.

Вучич также заявил: «Что важно и для европейцев, и для русских, и для американцев – мы продолжим проводить политику военного нейтралитета, которая получила огромную поддержку и не будем вступать ни в один военный союз». По его словам, Сербия будет стремиться сохранить партнерские и дружеские отношений с Россией. Он сказал, что Сербия продолжит путь в ЕС, но сохранит отношения с традиционными друзьями.

В Сербии 3 апреля состоялись выборы президента, досрочные выборы 250 депутатов парламента, а также выборы в органы местного самоуправления в городах Белград, Бор и десятке других муниципалитетов, передает РИА «Новости».

Напомним, генеральный директор Белградского центра геостратегических исследований, эксперт Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Драгана Трифкович выражала опасения в связи с тем, что внешние силы могут использовать недовольство граждан экономическими и социальными вопросами, чтобы усилить протесты в Сербии.

«Проблем, которые предстоит решать избранному президенту и парламенту, немало. Самое основное – экономический кризис. Борьба с коррупцией, криминалом, нелегальными мигрантами. Определенным маркером является вопрос о взаимоотношениях с Россией. Население – за такое сотрудничество, но как поведет себя правящая элита – вопрос», – сообщила Трифкович.

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