Блогер назвал украинское видео из Бучи подделкой самого низкого пошиба

Украинские фотографии и видеозаписи о ситуации в Буче являются подделкой самого низкого пошиба, но Запад «не заметит недочетов», сообщил блогер Сергей Колясников.

«Понятно, что это подделки. Понятно, что это подделки самого низкого пошиба. Понятно, что демократический мир не заметит этих недочетов, нюансов и так далее», – приводят его слова «Известия».

Колясников подчеркнул, что украинские националисты «без всякого зазрения совести убьют – им по барабану кого». Однако сейчас «при поддержке всех мировых СМИ раскачивается безумная истерия». Он указал, что российские военные покинули Бучу еще несколько дней назад. В город вошли украинские войска. На создание подобной провокации требуется, по его словам, «несколько часов».

При этом Запад игнорирует ежедневные обстрелы украинскими силовиками территории Донбасса. Колясников считает, что «украинская хунта при поддержке США и ЕС пытается провернуть холокост 40-х прошлого века, но только в отношении русских».

«Это чудовищная ненависть, у нас чуть ли не отнимают право на жизнь. Сейчас идет крупнейшее, полномасштабное, совершенное расчеловечивание русских», – сообщил он, отметив, что западные СМИ вырезали из интервью президента Украины Владимира Зеленского фрагмент, где он говорит об «Азове», против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела.

Напомним, американский канал Fox News удалил из интервью украинского президента его ответ на вопрос о зверствах батальона «Азов». «Эти известия о батальоне «Азов». Нацистский батальон <…> Сообщается об их зверствах. Что американцам нужно знать о батальоне, об этих сообщениях?» – спросил ведущий. Зеленский в ответ заявил, что «они такие, какие есть».

Западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

«Поэтому неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», – заявили в Минобороны России.

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