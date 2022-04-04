Захарова сочла провокацию в Буче попыткой сорвать мирные переговоры

Украинские военные и радикалы устроили провокацию в городе Буча, стремясь к срыву мирных переговоров и эскалации насилия, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова отметила в Telegram, что «на 4 апреля 2022 года» Москва «запросила проведение заседания Совета Безопасности ООН в связи с провокацией» со стороны «киевского режима».

Кроме того, в эфире канала «Россия 1» Захарова отметила «один момент, который нужно учитывать». Она подчеркнула, что «главы государств, главы внешнеполитических ведомств, общественные деятели, бывшие, кстати говоря, политические деятели сделали заявления, исходя только из видеокадров, буквально минутных видеокадров, меньше минуты», а также «нескольких фотографий», передает ТАСС.

«И они уже готовы обвинять во всем», – сообщила Захарова, указав, что «не работали эксперты, не получили они другой информации, которая могла бы пролить свет на то, что происходит, но политические заявления уже были сделаны».

Напомним, западные и украинские СМИ и политики

распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны РФ распространяемые кадры

назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».

Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».

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