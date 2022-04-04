Сергей Лазарев рассказал, каково быть отцом-одиночкой

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Певец и актер Сергей Лазарев дал большое интервью, в котором рассказал не только о своем творчестве, но и о детях. Сергей один воспитывает семилетнего сына Никиту и трехлетнюю дочь Анну. Артист отметил, что отцовство его изменило. Несмотря на девиз по жизни – “Я не боюсь”, Сергей, чувствуя ответственность за детей, не позволяет себе ничего экстремального, например, прыгать с парашютом.

Также Лазарев рассказал, как относится к стереотипу “отец-одиночка”:

У нас много людей, которые хотят давать советы, когда их не спрашивают. Диванные критики — это отдельная история. Стараюсь этого не замечать. Я безумно люблю своих детей, они очень воспитанные, в меру скромные, не избалованные, любознательные. Люди, которые навешивают ярлыки, ничего обо мне не знают.

Я справляюсь со своими обязанностями, у меня хорошая семья, – рассказал он в беседе с РИА Новости.

Лазарев признался, что его дети еще достаточно малы, чтобы определиться с профессией, но уже проявляют себя в творчестве. Например, Никита занимается танцами.

Сергей Лазарев с детьми

Кроме того, Сергей ответил на волнующий многих поклонников вопрос о возможном воссоединении с Владом Топаловым и возрождении группы Smash!!, ведь в декабре состоялось выступление дуэта.

Это было временное воссоединение, приуроченное к 20-летию группы. Мы приготовили новогодний клип с песней, которая обрадовала фанатов. Но придумывать что-то еще пока не планируем. Мы с Владом не хотим делать из нашей дружбы коммерцию. Было много предложений поехать на гастроли, но мы отказались.

Что скрывать, могли сделать один новогодний совместный концерт, чтобы заработать — но и этого не произошло.

Напомним, что дуэт Сергея Лазарева и Влада Топалова Smash!! просуществовал четыре года. Через два года после основания дуэт победил в конкурсе “Новая волна” в Юрмале. Первый клип дуэта на песню Belle продержался на верхних строчках чартов MTV в течение полугода. В начале 2003 вышел дебютный альбом группы Freeway, который почти мгновенно приобрел статус золотого (продано более миллиона лицензионных копий). В декабре следующего, спустя несколько недель после выхода второго и последнего альбома группы 2nite, Сергей Лазарев покинул группу и начал сольную карьеру.

Влад Топалов и Сергей Лазарев