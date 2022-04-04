 

Смартфон Vivo X80 разработчик оснастит процессором Dimensity 9000

04.04.2022, 0:57, Разное
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Компания Vivo готовится к выходу новой линейки смартфонов, которые частично рассекречены.

В продажу запустят три модели X80, X80 Pro и X80 Pro+, имеющие серьезные отличия по размерам и уровню мощности. Кроме того, новинки могут официально продемонстрировать перед широкой публикой к концу мая. Эксперты уверены, что модели X80, X80 Pro оснащены гигантским экраном на 6,78 дюйма с изогнутыми краями и частотой обновления 120 Гц.

В разных комплектациях смартфон имеет процессор MediaTek Dimesnity 9000, до 12 гигабайт оперативной памяти и до 512 гигабайт встроенной памяти. Размер батареи равен 4700 мАч с быстрой зарядкой. Аппарат имеет качественную камеру с главным датчиком 50 мегапикселей.



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