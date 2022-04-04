Выход новой линейки смартфонов Redmi Note 12 ожидается в конце весны

Сетевые источники рассекретили некоторые подробности о смартфоне Redmi Note 12.

Аппарат получит продвинутые характеристики, а его официальный дебют пройдет весной нынешнего года. Также указано, что модель Redmi Note 12 имеет улучшенную переднюю камеру, которая установлена в центральной части сверху дисплея. Вместе с тем разработчики смартфонов Redmi ранее указали, что появление новых моделей будет осуществляться каждые полгода со стабильной регулярностью.

Кроме того, эксперты предполагают, что новый смартфон Redmi Note 12 имеет улучшенный процессор MediaTek Dimensity 800 либо Dimensity 1300, однако размер оперативной и встроенной памяти пока не указали. Уже в ближайшие недели будут сообщены официальные сведения о новой линейке смартфонов.