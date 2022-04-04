Соратник Сноудена призвал не верить Украине на слово

Известный американский журналист и юрист Гленн Гринуолд, при содействии которого экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден предал огласке данные о программах слежки, призвал проявить скептицизм по отношению к заявлениям Киева.

Гринуолд заявил, что ему «тревожно наблюдать, как люди, которые должны бы разбираться лучше, видят несколько фотографий и видеофрагментов, размещенных правительством одной из участвующий в войне стран, а затем позволяют себе на основе объяснимого эмоционального отвращения заявлять, что пришло время для третьей мировой войны».

Комментируя сообщения американских СМИ в связи с ситуацией вокруг украинского города Буча, он подчеркнул, что «ни у кого нет иммунитета к манипуляции с помощью социальных сетей», передает ТАСС.

Гринуолд указал, что New York Times «проявляет похвальный скептицизм» в отличие от «экспертов» из соцсетей – издание подчеркнуло, что не может самостоятельно подтвердить подлинность материалов и достоверность заявлений украинских должностных лиц.

По словам Гринуолда, «последние 20 лет» должны были научить тому, что «неизбежны чудовищные последствия, когда нельзя поставить под сомнения или оспорить военную пропаганду». Он отметил, что «согласно официальным данным, число погибших среди мирных жителей за первые шесть–восемь недель вторжения США в Ирак превысило 8 тыс. из-за «Шока и трепета». При этом «число погибших мирных жителей на Украине свыше тысячи». Гринуолд признает, что «все это ужасно», но отмечает, что «призывы к третьей мировой требуют трезвого отношения».

«Если бы у меня было одно политическое желание, то оно состояло бы в том, чтобы все войны, в особенности те, которые ведут США и их союзники, получали такое же внимание со стороны СМИ, что и Украина, а к жертвам этих войн относились бы с таким же сочувствием. Мир был бы совсем другим», – сообщил он.

Гринуолд при этом «понимает, что выражение человеком несогласия с недавними максималистскими призывами к третьей мировой войне влечет за собой обвинения в том, что он является сторонником Путина, оправдывает вторжение и прочее». По его словам, «социальные сети облегчают такую тактику», но «выступление против третьей мировой войны не делает человека агентом Кремля».

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. «Поэтому неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», – заявили в Минобороны РФ.

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