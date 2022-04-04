Орбан объявил о победе своего альянса на парламентских выборах в Венгрии

Правящий альянс «Фидес» – Христианско-демократическая народная партия одержал победу на парламентских выборах в Венгрии, сообщил глава правительства страны Виктор Орбан.

Орбан заявил, что победу его альянса «даже с Луны видно». «Ну из Брюсселя, во всяком случае, точно!» – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на М1.

Глава правительства Венгрии заявил, что «эта победа еще и потому останется незабываемой до конца жизни, что сейчас было очень много тех, с кем надо было сражаться». Он перечислил соперников: «Левые» дома, «международные левые» за границей, брюссельские бюрократы, все финансовые организации империи Сороса, международные СМИ и в конце концов даже украинский президент».

По данным Национального избирательного комитета, после подсчета 77,55% голосов альянс Орбана «Фидес» – ХДНП набирает почти 68% голосов.

Напомним, впервые за долгое время венгерская оппозиция – от левых либералов до праворадикального Йоббика – объединилась против премьера и его партии. Кандидатом на пост главы правительства от оппозиции стал Петер Марки-Зай. Орбан вызвал недовольство в ЕС и на Украине, поскольку призвал не втягивать Евросоюз и Венгрию в войну с Россией, а также осмотрительнее подходить к введению санкций против Москвы.

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