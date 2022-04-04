Роскосмос прекратил работу с союзниками Киева «по морально-этическим причинам»
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Совместные проекты Роскосмоса со странами Запада, которые вооружают Украину и оказывают ей политическую поддержку, остановлены, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин сообщил в Telegram, что Роскосмос «совместные проекты со странами Запада остановил». Такое решение принято «по морально-этическим причинам». Он подчеркнул, что «со странами, поставляющими оружие и инструкторов, а также оказывающими политическую поддержку киевской фашистской хунте, у нас не будет никакого сотрудничества».
Напомним, Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США и отменил запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb. Рогозин заявил, что РФ не нуждается в таких ненадежных партнерах, как Европейское космическое агентство, которое ведет себя «сумасшедшим образом», и что стартовый комплекс на космодроме Куру законсервирован навсегда. Кроме того, Рогозин заявил о переходе Роскосмоса на заключение контрактов в рублях.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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