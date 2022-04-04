10 книг для тех, кто смотрит “Позолоченный век” и увлекается историческими сериалами

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“Английский дом. Интимная история”, Люси Уорсли



Познавательная книга, из которой вы узнаете мельчайшие подробности английского аристократического быта. Не секрет, что он был устроен крайне сложно: множество условностей и правил каждый день регламентировали жизнь лордов, маркизов или княгинь. Например, автор рассказывает, как были устроены гостиные и спальни викторианской эпохи, от чего зависел выбор мебели и цвет отделки, почему люди спали сидя, как часто имели возможность принять ванную и каких продуктов избегали в своем рационе. Оказывается, у английских аристократов было очень много времени на соблюдение всех законов. Еще бы — ведь только подготовка к выходу на завтрак занимала не менее часа!

“Беседы о русской культуре: Быт и традиции русского дворянства (XVIII – начало XIX века)”, Ю. М. Лотман



Выдающийся русский ученый Юрий Лотман создал настоящую энциклопедию дворянской жизни, которая позволяет понять не только особенности аристократического быта, но и глубинный смысл классической литературы. Что означали все эти государственные чины? Как девушки готовились к выходу в свет? По каким правилам проводились дуэли и можно ли было избежать уплаты карточного долга? Множество любопытных подробностей складываются в единую картину русской действительности ХIX века. Книга написана прекрасным легким языком — вы получите не меньше удовольствия, чем от чтения Толстого или Тургенева.

“Как жить в Викторианскую эпоху. Повседневная реальность в Англии ХIX века”, Рут Гудман



Еще одна любопытная книга-энциклопедия, в которой собраны подробности быта англичан разных слоев общества. Например, знали ли вы, что некоторые из них пили пиво на завтрак, и это считалось абсолютно нормальным? А из чего делали зубную пасту? И почему женщины не могли снять корсет даже дома? Автор этой книги, историк Рут Гудман, консультирует музеи и помогает в организации выставок, но также она много лет посвятила изучению британской культуры. Эта книга основана на исторических документах: письмах, газетных статьях, указах и воспоминаниях очевидцев. Но самое интересное, что столь пристальное внимание к деталям прошлого помогает лучше понять настоящее, — все привычки человечества, даже самые незначительные, имеют определенные последствия.



“Элегантная наука о ядах от средневековья до наших дней. Как лекарственные препараты, косметика и еда служили методом изощренной расправы”, Элеанор Херман



Что делать с соперницей, которой ваш возлюбленный оказывает слишком много внимания? Или с недобросовестным партнером по бизнесу? В былые времена проблемы решались довольно просто — с помощью яда. Отравление врага было настолько распространенной практикой, что некоторыми познаниями в области химии и зельеварения обладали даже обыватели. При этом аристократы, которые больше других боялись смерти от яда, и что-либо ели и пили только после своих слуг, регулярно убивали себя сами. Косметика зачастую состояла из опасных веществ вроде свинца и ртути. Эта книга — подробный экскурс в мир ядов и химических элементов, которые человечество использовало на протяжении всей истории. Автор проделала огромный труд, изучая науку о ядах на протяжении 20 лет, однако читается текст на одном дыхании — отличный пример научно-популярной литературы, которая отвлечет вас от всех проблем на вечер-другой.

“Чисто британское убийство. Удивительная история национальной одержимости”, Люси Уорсли



Еще одна книга от знаменитого историка и телеведущей Люси Уорсли в нашей подборке. Тема философская — автор решила понять, почему ее соотечественников так будоражат различные рассказы об убийствах, маньяках и серийных преступниках. Ведь не случайно именно Великобритания подарила миру жанр детектива и его самых ярких представителей — Артура Конан Дойла и Агату Кристи. Из этой книги вы узнаете, почему англичане обожали читать криминальные хроники в газетах, какие преступники стали настоящими “звездами”, кого из них оправдывало и даже поддерживало общество, и как чопорная сдержанность британской нации всегда сочеталась с некоторой жестокостью. Очень интересно для тех, кто хочет лучше познать темные стороны человеческой природы.

“Композиторы ароматов. Легендарные парфюмеры ХХ и XXI веков и их лучшие произведения”, Елена Селестин



Парфюмерия — искусство, завораживающее человека с самых древних времен. В этой книге — рассказы о первых духах и масляных композициях, парфюмерные традиции Китая, Ближнего Востока и Европы, истории создания самых культовых ароматов и биографии знаменитых парфюмеров. Вы узнаете, какие духи выбирали королевы, как появились легендарные Chanel #5 или Shalimar, и почему качественная парфюмерия так дорого стоит. Автор также уделяет внимание великим мастерам, создавшим уникальные флаконы из стекла, — настоящие произведения искусства, которые сегодня можно найти в коллекциях мировых музеев.

“История моды. С 1850-х годов до наших дней”, Дэниел Коул, Нэнси Дейл



Мода всегда была и остается зеркалом исторических событий. Например, пышные юбки и кринолины, которые традиционно носили женщины аристократических сословий, начали исчезать после Первой мировой войны, когда у людей не было ни средств, ни времени на подобные наряды. А во времена Великой депрессии в моду вошли свободные платья с заниженной талией, не сковывающие движений эмансипированных леди. В этой книге вы также найдете истории становления известных дизайнеров и модных домов, революционные решения, навсегда изменившие внешний облик людей, отличительные черты стилей и культовые вещи, о которых нужно знать каждому поклоннику искусства и мира фэшн.

“Как жить в эпоху Тюдоров. Повседневная реальность в Англии ХVI века”, Рут Гудман



Эта работа Рут Гудман, написавшей множество прекрасных книг по истории Англии, — путешествие в самую жестокую и в то же время загадочную эпоху, которая началась с коронации Генриха VII и закончилась со смертью королевы Елизаветы I. Считается, что именно это время ознаменовало становление британской аристократии со всеми ее обычаями, строгим этикетом и правилами поведения. Вам наверняка понравятся описания роскошных покоев первых лиц страны, кулинарных традиций, элементов костюма и ухода за собой, забавных суеверий и религиозных обрядов. Большинство вещей, с которыми люди сталкивались 500 лет назад, кажутся странными и даже невыносимыми. Как же они справлялись, как выживали? Об этом Гудман тоже подробно рассказывает.

“Искусство провокации. Как толкали на преступления, пьянствовали и оправдывали разврат в Британии эпохи Возрождения”, Рут Гудман



И еще одна выдающаяся книга Рут Гудман, которую мы не можем вам не посоветовать. На этот раз автор рассказывает о том, какие интриги плелись в британском высшем обществе на протяжении нескольких веков во время правления Тюдоров и Стюартов. Некоторые сюжеты поражают хитросплетениями: изощренные предательства и измены, просчет действий на несколько шагов вперед и завуалированные оскорбления, понятные только тому, кому они адресованы. Эта книга — идеальное guilty pleasure для тех, кто хочет отвлечься за изучением самых захватывающих преступлений и человеческих слабостей.

“Как приготовить кролика, спасти душу и найти любовника. Заметки истинной викторианской леди на все случаи жизни”, Элспет Марр



Книга написана в стиле коротких заметок типичной леди викторианской эпохи, где она дает полное представление о мировоззрении среднестатистической женщины того времени. Тут и короткие размышления об отношениях, и советы молодым девушкам, которые хотят удачно выйти замуж, рецепты традиционных английских блюд, правила закупки продуктов и общения с прислугой, пошива платья и приема гостей. Некоторые записи звучат наивно, некоторые — расчетливо и цинично. Именно эти противоречия делают книгу такой любопытной. Отнеситесь к чтению с юмором — вдруг найдете для себя какую-то полезную рекомендацию от дамы из прошлых веков?

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