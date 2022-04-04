Рыбинск. Криминальная хроника с 28 февраля по 3 марта

Сотрудниками полиции раскрыты две дачные кражи в Рыбинском районе

Ранее в дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило два сообщения о кражах в садоводческом товариществе, расположенном на территории Рыбинского муниципального района. Жительница микрорайона Переборы сообщила, что неизвестные взломали замок входной двери, проникли в ее дачный дом и похитили 40 метров электрического провода, причинив ущерб на сумму около 10 тысяч рублей. В тот же день с аналогичным заявлением обратился житель микрорайона Волжский, у которого неизвестные из дома-дачи, отжав металлическую решетку и сворку окна, похитили бытовую технику и электрические провода. Ущерб от кражи заявитель оценил на сумму около 4 тысяч рублей.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками МУ МВД России «Рыбинское» установлены подозреваемые – двое неработающих жителей г. Рыбинска 1991 и 1985 г.р., которые дали признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК РФ (Кража). Расследование продолжается.

В Рыбинске установлен подозреваемый в присвоении денежных средств

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что житель г. Рыбинска 1989 г.р. присвоил более 300 тысяч рублей.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый получил от жителя Московской области 306 тысяч рублей в качестве предоплаты на приобретение строительных материалов, однако их поставку не осуществил, а деньгами распорядился по своему усмотрению, погасив свой долг.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

В соответствии с ч. 3 ст. 160 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

Установлен подозреваемый в присвоении денежных средств

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что житель г. Рыбинска 1989 г.р. присвоил более 300 тысяч рублей.

В ходе проведенной проверки сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый получил от жителя Московской области 306 тысяч рублей в качестве предоплаты на приобретение строительных материалов, однако их поставку не осуществил, а деньгами распорядился по своему усмотрению, погасив свой долг.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение или растрата).

В соответствии с ч. 3 ст. 160 УК РФ предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

При совершении любого преступления (правонарушения) при первой возможности гражданам необходимо сообщить в полицию. При этом следует помнить, что чем раньше пострадавший или свидетель обратится в полицию, тем больше шансов найти и задержать преступника, вернуть похищенные вещи.

Вызвать полицию можно, набрав со стационарного телефона номер 02, с мобильного – 102.

Раскрыт угон трактора

В дежурную часть МУ МВД России «Рыбинское» поступило сообщение о том, что с территории стоянки для специализированной техники, принадлежащей одному из предприятий Рыбинского района, совершен угон трактора «МТЗ».

Трактор был выявлен сотрудниками ДПС ГИБДД на автодороге «Рыбинск-Глебово». За рулем в состоянии алкогольного опьянения находился работник предприятия – местный житель 1970 г.р., не имевший права управления транспортными средствами.

Дав признательные показания, мужчина пояснил, что заметил оставленный в замке зажигания трактора ключ и решил воспользоваться транспортным средством в личных целях.

Отделом дознания МУ МВД России «Рыбинское» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

В соответствии с ч. 1 ст. 166 УК РФ предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период до одного года, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишения свободы на срок до пяти лет.

Подозреваемый также привлекается к административной ответственности за совершение административного правонарушения по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ.

В соответствии с ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами либо лишенным права управления транспортными средствами, если такие действия не содержат уголовно наказуемого деяния, предусмотрено наказание в виде административного ареста на срок от десяти до пятнадцати суток или наложения административного штрафа на лиц, в отношении которых в соответствии с настоящим Кодексом не может применяться административный арест, в размере тридцати тысяч рублей.

Полицейскими установлен подозреваемый в мошенничестве

Ранее в Рыбинске в полицию поступило заявление от местной жительницы о том, что малознакомый мужчина под предлогом оказания услуг по изготовлению мебели завладел денежными средствами в сумме 50 тыс. рублей.

Полицейскими установлено, что заявительница сделала заказ на изготовление корпусной мебели и в счет закупки материалов внесла предоплату в сумме 50 тыс. рублей. Злоумышленник под различными предлогами несколько раз переносил сроки окончания работ. Заказ выполнен не был, денежные средства не возвращены.

Сотрудниками полиции установлен подозреваемый – житель г. Рыбинска 1990 г.р., которым даны признательные показания.

Следственным управлением МУ МВД России «Рыбинское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).

Полиция предупреждает: будьте осторожны, проверяйте любые сведения, полученные от третьих лиц.

Не переводите и не передавайте неизвестным в качестве предоплаты денежные средства. Помните, что, осуществив эту операцию, вы не получаете гарантий в получении приобретаемого товара или услуги.

В Рыбинске сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого пострадал пешеход

28 марта около 01:40 в г. Рыбинске на Окружной автодороге произошло ДТП – мужчина 1971 г.р., управляя автомобилем «Дэу Нексия», совершил наезд на пешехода мужчину 1983 г.р. по предварительной информации двигающегося по проезжей части в попутном направлении, без светоотражающих элементов.

В результате ДТП пешеход с травмами госпитализирован.

На место ДТП выезжали сотрудники ДПС ГИБДД, медики.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напоминаем: Пешеходы должны двигаться по тротуарам, пешеходным дорожкам, велопешеходным дорожкам, а при их отсутствии – по обочинам. Пешеходы, перевозящие или переносящие громоздкие предметы, а также лица, передвигающиеся в инвалидных колясках, могут двигаться по краю проезжей части, если их движение по тротуарам или обочинам создает помехи для других пешеходов.

При отсутствии тротуаров, пешеходных дорожек, велопешеходных дорожек или обочин, а также в случае невозможности двигаться по ним пешеходы могут двигаться по велосипедной дорожке или идти в один ряд по краю проезжей части (на дорогах с разделительной полосой – по внешнему краю проезжей части).

При движении по краю проезжей части пешеходы должны идти навстречу движению транспортных средств.

В темное время суток или в условиях недостаточной видимости пешеходу, двигающемуся по проезжей части рекомендуется, а вне населенных пунктов пешеходы обязаны иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств.