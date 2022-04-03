 

Россия собралась в СБ ООН разоблачить украинскую ложь о ситуации в Буче

03.04.2022, 23:09, Новости дня
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Россия запросила заседание в СБ ООН в связи с украинской провокацией, устроенной в городе Буча, сообщил первый зампостпреда страны при ООН Дмитрий Полянский.

Полянский сообщил в Telegram, что «в свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче РФ потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника 4 апреля». Он заявил, что российская сторона намерена «вывести зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей «на чистую воду».

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все обвинения в адрес РФ в связи со спецоперацией на Украине будут рассмотрены на заседании Совбеза ООН во вторник. Зеленский сказал, что хочет создать специальный механизм правосудия с привлечением украинских и зарубежных специалистов, передает РИА «Новости».

Он пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози «посетить Бучу и увидеть, к чему привела политика уступок России». Он также заявил, что Киев не должен был просить предоставить Украине оружие, которое, по его мнению, должны были предоставить и так.

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. При этом в министерстве отметили, что все подразделения покинули город еще 30 марта. Канцлер Германии Олаф Шольц попросил обеспечить доступ международным организациям в город Буча под Киевом.

Городской глава Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что у украинцев есть полное моральное право убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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