Украина сорвала эвакуацию мирных жителей из Мариуполя

Россия подготовила эвакуацию из Мариуполя местных жителей и иностранных граждан, но гуманитарные операции оказались сорваны украинской стороной, сообщил глава Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Мизинцев указал, что об эвакуации просили власти Германии, Франции и Турции. Однако «хорошо организованные и подготовленные» Россией «гуманитарные операции по спасению мариупольцев и иностранных граждан были цинично сорваны», передает РИА «Новости».

Указывается, что «участок маршрута, прилегающий к городу Мариуполю, неоднократно подвергался интенсивному огневому воздействию» со стороны украинских войск, «в том числе из минометов и крупнокалиберного стрелкового оружия».

В связи с этим гуманитарная колонна, которую сопровождали представители Международного Комитета Красного Креста, двое суток оставалась в районах сбора (Бердянск, поселок Мангуш), но Киев так и не обеспечил режим тишины. В результате «полностью поддержанные» Москвой «гуманитарные инициативы, предпринятые руководством Франции, Германии и Турции, официальным Киевом цинично проигнорированы».

Напомним, Мизинцев сообщал, что по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана РФ окажет содействие в эвакуации иностранных граждан, которые находятся в заложниках у украинских националистов в Мариуполе.

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