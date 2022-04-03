Захарова обвинила Запад в желании «обескровить» российские посольства

Западные страны пытаются «обескровить» российские посольства, чтобы тем было сложнее отражать информационные атаки, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя высылки российских дипломатов, Захарова заявила, что речь идет о «демонстративной позиции коллективного Запада»,который обвиняет Россию «в создании кризиса». Высылки дипломатов – попытка «наказать» Москву «политически», заявили в МИДе. Некоторые страны даже не отрицали этого, говоря о политической составляющей своих действий.

Страны Запада, по словам Захаровой, пытаются «сделать все, чтобы российские посольства были обескровлены для того, чтобы не дать возможность, в том числе и отбивать информационно-политические атаки», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

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