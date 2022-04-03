 

Захарова обвинила Запад в желании «обескровить» российские посольства

03.04.2022, 23:09, Новости дня
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Западные страны пытаются «обескровить» российские посольства, чтобы тем было сложнее отражать информационные атаки, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя высылки российских дипломатов, Захарова заявила, что речь идет о «демонстративной позиции коллективного Запада»,который обвиняет Россию «в создании кризиса». Высылки дипломатов – попытка «наказать» Москву «политически», заявили в МИДе. Некоторые страны даже не отрицали этого, говоря о политической составляющей своих действий.

Страны Запада, по словам Захаровой, пытаются «сделать все, чтобы российские посольства были обескровлены для того, чтобы не дать возможность, в том числе и отбивать информационно-политические атаки», передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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