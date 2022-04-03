 

Диковинная овчарка спасла ребенка от падения в воду: видео

03.04.2022, 22:51, Разное
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Популярность в Сети набирает видео, героиней которого стала диковинная овчарка. Сначала собака просто спокойно лежала во дворе частного дома и наблюдала за тем, как дети играют в мяч. Когда игрушка случайно попала в небольшой водоем, расположенный тут же, и мальчик решил наклониться за ней, животное мигом почувствовало опасность.

Заботливый пес вскочил, подлетел к малышу и оттащил его от пруда, спасая от падения. Но и на этом помощь собаки не закончилась. После того, как ребенок оказался вне опасности, сообразительная овчарка схватила зубами большой сачок и легко вытащила игрушку из воды.

Судя по тому, как быстро и ловко собака это сделала, можно предположить, что такие фокусы она проделывала уже не раз. Возможно, хозяева даже специально оставляют питомца следить за детьми – с такой нянькой и другом им ничего не страшно.

После того, как портал Zeenews опубликовал ролик с удивительным псом, видео получило большую популярность. Пользователи со всего мира искренне восхищаются таким умным и заботливым псом.

Ранее “Дни.ру” рассказывали о другом замечательном животном – кот Пузик спас хозяина во время пожара в квартире.



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