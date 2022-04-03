 

Съемки новых проектов с участием Уилла Смита приостановлены из-за скандала на “Оскаре”

03.04.2022, 22:45, Разное
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Уилл Смит, ударивший ведущего премии “Оскар” Криса Рока, может лишиться карьеры. Накануне только что ставший лауреатом самой желанной кинопремии мира Смит заявил о добровольном выходе из состава Американской академии киноискусств. Теперь стало известно, что новые проекты с участием актера поставлены на паузу. 

Во-первых, стриминговый сервис Netflix приостановил съемки боевика “Быстрый и свободный” с Уиллом Смитом в главной роли. Как пишут иностранные СМИ, пока кинопроизводители не решили, будут ли искать замену Смиту или возобновят проект позже. Кроме того, компания Sony приостановила проект “Плохие парни-4”, в которой у Смита опять-таки главная роль. Пока Уилл Смит эти новости не комментировал. При этом его фанаты ждут выхода драмы “Эмансипация”, работа над которой уже завершена и дата премьеры на  Apple TV+ определена. 

Напомним, что после того, как во время церемонии “Оскар” Уилл Смит ударил ведущего, комика Криса Рока за шутку о его жене Джаде, многие зрители, а также коллеги осудили его. Американская киноакадемия также отметила, что насилие в любом виде неприемлемо. 

Крис Рок и Уилл Смит

Сам Уилл Смит извинился дважды. Один раз, когда получал премию “Оскар” за роль в фильме “Король Ричард”, а второй – публично в социальных сетях, сделав заявление. 

Шутки про меня – часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня невыносимой, поэтому я отреагировал эмоционально. Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я переступил черту и был неправ, – заявил он. 

Американская киноакадемия заявила о начавшемся расследовании инцидента, а также, по некоторым данным, “планировала” исключить Смита из состава на десять лет. 



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