Съемки новых проектов с участием Уилла Смита приостановлены из-за скандала на “Оскаре”

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Уилл Смит, ударивший ведущего премии “Оскар” Криса Рока, может лишиться карьеры. Накануне только что ставший лауреатом самой желанной кинопремии мира Смит заявил о добровольном выходе из состава Американской академии киноискусств. Теперь стало известно, что новые проекты с участием актера поставлены на паузу.

Во-первых, стриминговый сервис Netflix приостановил съемки боевика “Быстрый и свободный” с Уиллом Смитом в главной роли. Как пишут иностранные СМИ, пока кинопроизводители не решили, будут ли искать замену Смиту или возобновят проект позже. Кроме того, компания Sony приостановила проект “Плохие парни-4”, в которой у Смита опять-таки главная роль. Пока Уилл Смит эти новости не комментировал. При этом его фанаты ждут выхода драмы “Эмансипация”, работа над которой уже завершена и дата премьеры на Apple TV+ определена.

Напомним, что после того, как во время церемонии “Оскар” Уилл Смит ударил ведущего, комика Криса Рока за шутку о его жене Джаде, многие зрители, а также коллеги осудили его. Американская киноакадемия также отметила, что насилие в любом виде неприемлемо.

Крис Рок и Уилл Смит

Сам Уилл Смит извинился дважды. Один раз, когда получал премию “Оскар” за роль в фильме “Король Ричард”, а второй – публично в социальных сетях, сделав заявление.

Шутки про меня – часть работы, но шутка о состоянии здоровья Джады была для меня невыносимой, поэтому я отреагировал эмоционально. Я хотел бы публично извиниться перед тобой, Крис. Я переступил черту и был неправ, – заявил он.

Американская киноакадемия заявила о начавшемся расследовании инцидента, а также, по некоторым данным, “планировала” исключить Смита из состава на десять лет.