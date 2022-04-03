 

Млекопитающие с большим мозгом имели больше шансов пережить вымирание

03.04.2022, 22:10, Разное
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Научные сотрудники Тель-Авивского университета в Израиле пришли к выводу, что млекопитающие с более крупным мозгом имели больше шансов пережить массовое вымирание. Специалисты предполагают, что это связано с тем, что большой мозг позволил видами адаптироваться к новым условиям.

В ходе исследовательской работы ученые проанализировали размеры головного мозга более 200 современного вида млекопитающих, а также 50 видов, которые вымерли.

Результаты, опубликованные в журнале Scientific Reports, продемонстрировали, что размер мозга видов, переживших крупнейшее вымирание, был на 53 процента больше, чем у вымерших видов.



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