Мнение: О целях операции

Еще раз, относительно целей операции.

Берем только те цели, которые официально заявлялись официальными спикерами.

1. Признание Крыма российским.

2. Признание суверенитета ДНР и ЛНР.

3. Демилитаризация.

4. Денацификация.

5. Отказ от вступления в НАТО.

6. Нейтральный статус Украины

7. Безъядерный статус Украины.

8. Отмена дискриминации русского языка и русскоязычных граждан

Если брать только эти цели (можно допустить, что существуют и другие, которые нам не называют, но пока что говорим только о тех, о которых заявили публично), то на данный момент из 8 достигнуто 3,5.

Украина уже даже в официальных заявлениях готова отказаться от вступления в НАТО, а также принять нейтральный и безъядерный статус. Плюс, частично решена задача демилитаризации, по факту физического уничтожения техники, предприятий, военных объектов.

Остальные цели на текущий момент не достигнуты.

Признавать Крым и ЛДНР Украина отказывается. Денацифицироваться и отказаться от притеснения русских она конечно же не хочет.

Власти заявляют, что операция будет продолжаться до полного достижения заявленных целей.

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