 

Мнение: О целях операции

03.04.2022, 22:00, Разное
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Еще раз, относительно целей операции.
Берем только те цели, которые официально заявлялись официальными спикерами.

1. Признание Крыма российским.
2. Признание суверенитета ДНР и ЛНР.
3. Демилитаризация.
4. Денацификация.
5. Отказ от вступления в НАТО.
6. Нейтральный статус Украины
7. Безъядерный статус Украины.
8. Отмена дискриминации русского языка и русскоязычных граждан

Если брать только эти цели (можно допустить, что существуют и другие, которые нам не называют, но пока что говорим только о тех, о которых заявили публично), то на данный момент из 8 достигнуто 3,5.

Украина уже даже в официальных заявлениях готова отказаться от вступления в НАТО, а также принять нейтральный и безъядерный статус. Плюс, частично решена задача демилитаризации, по факту физического уничтожения техники, предприятий, военных объектов.

Остальные цели на текущий момент не достигнуты.
Признавать Крым и ЛДНР Украина отказывается. Денацифицироваться и отказаться от притеснения русских она конечно же не хочет.

Власти заявляют, что операция будет продолжаться до полного достижения заявленных целей.

Источник: Colonel Cassad



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