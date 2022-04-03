Соседка Настя – Личное мнение

Анастасия Волочкова сообщает, что впала в истерику. Причина ужасна — на великую балерину соседи якобы подали в суд, чтобы запретить ей ходить голенькой по участку:



Фото: Соцсети

«С требованием, чтобы суд запретил мне, простите, расхаживать по своему участку голой. Люди добрые, вы в своем уме? У меня истерика. Вытираю слезы смеха», — объяснила всё Волочкова.

Не могу сказать точно, имеет ли перспективы подобный иск, но очевидно другое — если Настя перестанет ходить голенькой, окунаться в бочку, парить кости веничком, очевидно, что проиграем мы.

Обнажённость Волочковой — не страшный грех. У меня её фотографии вызывают пять минут смеха и хорошее настроение:

«Я никого не трогаю и никому не мешаю… Я же не на Красной площади раздеваюсь, а на своем участке у купели. И законом это не запрещено!»

Ну а если соседи видят, то пусть не смотрят, продолжает Настя. Подразумевая, видимо, что стыдно — кому видно:

«И вообще, из своих окон смотрели бы на свой участок, а не заглядывали на мой».

Хотели бы жить с Настенькой по соседству?

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