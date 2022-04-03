В Италии признали ложь газеты La Stampa с использованием фото URA.RU

Обозреватель итальянского аналитического центра ASRIE Analytica Джон Келлер написал материал, в котором сообщил о факте распространения фейковых новостей со стороны итальянской газеты La Stampa.

«То, что произошло в середине марта, вызвало сенсацию, когда газета La Stampa озаглавила свою первую полосу от 16 марта 2022 года «La Carneficina», показав фотографию пожилого мужчины с руками на лице в окружении трупов, выдавая это за последствия нападения РФ на один из украинских городов, таких как Львов или Киев. На самом деле, вскоре после этого стало ясно, что этот снимок был сделан в городе Донецке после того, как ракета «Точка-У» попала в населенный пункт, убив 20 мирных жителей. Эта ракета была запущена украинскими вооруженными силами по городу, входящему в состав одноименной Донецкой Народной Республики, независимость которой Кремль признал незадолго до начала конфликта», – пишет Келлер на сайте центра ASRIE Analytica, информирует Ura.ru.

Автор материала также добавил, что таким образом на уровне СМИ ведется информационная война, направленная на распространение фейковых новостей и искаженного нарратива, исход которой может привести к дальнейшим конфликтам.

Ранее сообщалось, что редакция Ura.ru подает в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию издания для иллюстрации фейка. По заявлению шеф-редактора издания Ивана Некрасова, итальянская газета разжигает у своих читателей негативное отношение к русским.

На снимке Ura.ru от 14 марта изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. La Stampa разместила фото на первой полосе своей газеты, сообщив о «бойне в Киеве», которую якобы устроила российская армия.

Напомним, ракетный удар со стороны ВСУ был нанесен 14 марта, в результате 18 человек погибли на месте, еще трое позже умерли в больнице от тяжелых ранений. Всего в лечебные учреждения доставили 35 пострадавших. 15 марта в ДНР объявлен днем траура. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.

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