Шольц попросил предоставить доступ международным организациям в Бучу
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Канцлер Германии Олаф Шольц в своем аккаунте в Twitter попросил обеспечить доступ международным организациям в город Буча под Киевом.
«Мы получаем страшные и вызывающие ужас записи с Украины. Застреленные мирные граждане, среди них женщины, дети и пожилые в Буче, которая несколько дней назад контролировалась российскими военными. Я прошу, чтобы международные организации получили доступ в эти районы», – цитирует его сообщение РИА «Новости».
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
В Минобороны России заявили, что представленные украинскими властями материалы, якобы подтверждающие «преступления» российских войск в Буче, являются очередной провокацией.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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