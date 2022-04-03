Шольц попросил предоставить доступ международным организациям в Бучу

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем аккаунте в Twitter попросил обеспечить доступ международным организациям в город Буча под Киевом.

«Мы получаем страшные и вызывающие ужас записи с Украины. Застреленные мирные граждане, среди них женщины, дети и пожилые в Буче, которая несколько дней назад контролировалась российскими военными. Я прошу, чтобы международные организации получили доступ в эти районы», – цитирует его сообщение РИА «Новости».

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.

В Минобороны России заявили, что представленные украинскими властями материалы, якобы подтверждающие «преступления» российских войск в Буче, являются очередной провокацией.

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