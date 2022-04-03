Минобороны: Киев на текущие сутки заявил семь гумкоридоров, но ни одного в сторону России

Украинская сторона сообщила семь коридоров на запорожском и донецком направлениях, при этом ни один из них не открыт в сторону России, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Украинской стороной на текущие сутки заявлено семь коридоров на запорожском и донецком направлениях, из них по-прежнему ни одного – в сторону Российской Федерации», – цитирует его РИА «Новости».

Мизинцев уточнил, что РФ проводит системную и скоординированную работу по эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из опасных районов, ежедневно с 10.00 мск Вооруженные силы РФ открывают гуманитарные коридоры на харьковском и мариупольском направлениях. Генерал заявил, что РФ готова в кратчайшие сроки развернуть работу дополнительных гуманитарных коридоров на любых направлениях и обеспечить безопасную эвакуацию мирных жителей и иностранных граждан.

Ранее Мизинцев заявил, что по просьбе президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана РФ окажет содействие в эвакуации иностранных граждан, которые находятся в заложниках у украинских националистов в Мариуполе.

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