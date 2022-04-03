Мнение: Запасы газа в Европе, обнищание британцев и распечатанные резервы США

1. Газпром в прошлом году поставил в Европу 155 миллиардов кубометров природного газа. По меркам России, это ничтожно малая часть из почти 48’000 миллиардов кубометров доказанных запасов газа в нашей стране. По меркам Европы – огромная величина, которую не могут заместить даже все европейские страны вскладчину:

https://zen.yandex.ru/media/statistical_look/sravnenie-rossii-i-stran-evropy-po-zapasam-prirodnogo-gaza-6242f8b48a3c037bd90d4fc7

В теории, одна только Норвегия могла бы снабжать Европу газом вместо России на протяжении почти 10 лет, с её запасами в 1557 миллиардов кубометров.

Проблема в том, что европейские запасы размазаны по карте Европы слишком тонким и крайне фрагментарным слоем. После истощения запасов Северного моря крупных месторождений газа в Европе практически не осталось. А делать колоссальные вложения в мелкие месторождения, чтобы поскорее выкачать из них газ – экономически невыгодно. Такие инвестиции не отобьются, себестоимость такого газа будет астрономической.

Поэтому-то Евросоюзу неизбежно придётся полагаться на внешние источники газа. Но ближневосточный и даже американский газ сейчас законтрактованы на поставки в первую очередь в развивающиеся страны Азии. Как клиенты азиаты надёжнее и перспективнее:

– в Азию газ с Ближнего Востока проще и быстрее поставлять, легче договариваться;

– в странах Азии продолжается бурный рост экономики и населения, спрос там гарантированно будут расти;

– если ЕС через какое-то время помирится с Россией, то дешёвый трубопроводный газ от Газпрома быстро вытеснит более дорогой ближневосточный СПГ, и усилия арабов по развороту своего экспорта пойдут прахом.

Что касается поставок СПГ из США и Канады, то отчасти там действуют те же факторы. Вдобавок, прямо сейчас американцам и канадцам нужно чем-то затыкать дыры в энергобалансе, вызванные отказом от импорта российских углеводородов.

2. Энергокризис в Британии накаляется, простые граждане уже воют от безысходности. В начале апреля цены на энергию резко выросли:

https://lenta.ru/news/2022/04/02/britain/

Миллионы британцев окажутся на грани бедности за одну ночь из-за наступления энергетического кризиса в стране. Об этом говорится в материале, опубликованном агентством Bloomberg.

«Прогреть дом, принять душ или приготовить обед — стоимость всего этого взлетела до новых высот для миллионов жителей Великобритании в пятницу — после того, как цены на электроэнергию побили рекорд», — следует из материала.

По информации агентства, ситуацию в стране ухудшают погодные условия, поэтому в ближайшее время многим жителям Британии придется выбирать между сохранением бюджета и комфортной температурой в помещении. Bloomberg прогнозирует рост среднего годового счета за электроэнергию на 693 фунта стерлингов (около 77 тысяч рублей).

«Начиная с пятницы многие абоненты могут увидеть, что стоимость газа выросла на 81 процент, а цены на электричество подскочили на 36 процентов», — сказано в статье.

Теплицы в Британии замерзают и закрываются, стоимость выращивания огурцов выросла почти втрое:

https://lenta.ru/news/2022/03/31/kukumberi/

Рост цен на топливо в Великобритании ударил по сельскохозяйственному сектору — фермерам нечем отапливать овощные теплицы, пишет Reuters.

В 2021 году расходы на выращивание одного огурца оценивались в 25 пенсов (около 28 рублей), сейчас сумма удвоилась и вскоре достигнет 70 пенсов из-за роста цен на газ — теплицы перестали работать, поскольку выращивать овощи оказалось экономически невыгодно. Помимо проблем с топливом британцы столкнулись с нехваткой удобрений, которые подорожали в три раза по сравнению с прошлым годом. Британцы лишаются и других овощей — в этом году фермеры не смогли посадить перец, баклажаны и помидоры.

Вчера в Лондоне напротив резиденции британского премьер-министра начались митинги, призывающие правительство уйти в отставку:

https://www.kp.ru/online/news/4690869/

Ожидается, что энергетические протесты могут вскоре охватить всю страну, ещё десятки городов.

Что ж, за русофобию надо платить. Посмотрим, смогут ли британские джентльмены рассчитаться под счёту, который мы им выставили.

3. После провала переговоров с Венесуэлой и арабами, Джо Байден оказался прижат к стенке. Дефицит нефти на рынке надо чем-то восполнять. Поэтому президент США решил распечатать стратегические нефтяные резервы, чтобы на протяжении полугода выбрасывать на рынок по миллиону баррелей:

https://www.interfax.ru/world/832482

За это время он растратит около 180 миллионов баррелей, третью часть американских стратегических запасов (рекордная по масштабам интервенция). Однако эксперты считают, что эта мера даст Байдену лишь небольшую отсрочку:

https://ura.news/news/1052542862

Решение президента США Джо Байдена об использовании рекордных объемов нефтяных резервов страны не поможет в борьбе с ростом цен на энергоносители. Такое мнение высказал международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

«Байден собирается потратить треть из них [нефтяных резервов] — и это окажет существенное влияние на цены в долгосрочной перспективе, потому что эти резервы нужно будет восполнять. Поэтому я ожидаю, что цена упадет, но позже она будет снова расти ввиду санкций, объявленных России», — сообщил Демидов «Ридусу».

По словам аналитика, это решение поможет снизить стоимость бензина в США только на короткий срок. Цена возрастет после того, как откроются резервы, отметил Демидов. Он считает, что Байден принял такое решение, чтобы временно снизить внутренние цены на нефтепродукты перед осенними выборами в Сенат.