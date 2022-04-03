 

Глава ООН призвал провести расследование злодеяний в Буче

03.04.2022, 21:02, Разное
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Сегодня многие мировые СМИ вышли с заголовками о том, что улицы Бучи – пригорода Киева – усеяны телами убитых и сгоревшими машинами.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что «глубоко потрясен увиденными фотографиями». Он выразил надежду на то, что эти преступления не останутся безнаказанными.

– Я глубоко потрясен фотографиями убитых мирных жителей в Буче, Украина. Крайне важно, чтобы независимое расследование привело к привлечению виновных к ответственности, – говорится в заявлении главы ООН, обнародованном офисом его пресс-секретаря.

По данным Управления ООН по правам человека, с 24 февраля – после начала войны России против Украины – по 2 апреля в Украине 1417 мирных жителей были убиты и 2038 получили ранения. В числе жертв – 158 детей. Еще 258 детей покалечены. Однако, реальные цифры, вероятно, намного выше.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш неоднократно заявлял, что «Российская Федерация в нарушение Устава ООН начала массированное вторжение на суверенную территорию Украины» и с тех пор мир «видит ужасающие человеческие страдания и разрушения в городах, поселках и деревнях». Глава ООН сказал, что украинский народ «живет поистине в аду».

В унисон ему Верховный комиссар ООН Мишель Бачелет неоднократно заявляла, что после вторжения России в Украину украинцы терпят немыслимые страдания: люди гибнут в результате бомбардировок и обстрелов; в стране растет смертность из-за отсутствия лекарств и доступа к медицинской помощи. По ее словам, поступают также сообщения об изнасилованиях и других зверствах.

Вчера Генеральный секретарь ООН в Твиттере заявил, что ООН делает все возможное для поддержки людей, жизнь которых перевернула война в Украине. Совместно с партнерами учреждения системы ООН охватили помощью более 1,4 млн человек, в основном на востоке страны.

– Но этого недостаточно. Нам нужен безопасный и беспрепятственный доступ к людям по всей стране, – сказал глава ООН.



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