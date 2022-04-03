Мнение: О тех, кто вводят против России санкции… Ума палата?



Фото © Reuters

Принято считать, что #Россия даже сейчас остаётся на периферии внимания мировых лидеров. Они решают более насущные проблемы для всего человечества. Климатические изменения, энергетический переход, новый порядок… А потому, мол, отчаянно путаются в цифрах и фактах, когда дело касается всей этой «суеты».

Как американский президент Джо #Байден, анонсировавший обменный курс по 200 руб./долл.: как назло #рубль в те дни начал своё стремительное укрепление и сейчас торгуется на 80+ руб./долл. Как…

глава британского МИД Лиз Трасс, отказавшая России в суверенитете над Ростовым и Воронежем. Как премьер Канады Джастин Трюдо, выбирающий «детские» носочки на серьёзные мероприятия.

Кстати о последнем. Взгляните на заглавное фото. По уверению Reuters, на нём руки канадского премьер-министра и его же занятие во время официального мероприятия, посвящённого новому порядку выплаты детских пособий. Ничего странного не видите? Дело не в том, что глава правительства одной из ведущих стран самоотверженно играет в «крестики-нолики»… с ребёнком! А в том, что Джастин Трюдо ухитрился продуть 8-летней девочке!

Кажется, это всё, что нужно знать о реальных умственных способностях западных политиков. Вызывает ли теперь удивление, что вводимые ими #санкции против РФ с каждым разом всё больше и больше напоминают выстрелы в ногу и, более того, стрельбу «по своим»?

Думаете, это от большого ума?

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