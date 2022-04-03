 

Мнение: О тех, кто вводят против России санкции… Ума палата?

03.04.2022, 20:53, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News


Фото © Reuters

Принято считать, что #Россия даже сейчас остаётся на периферии внимания мировых лидеров. Они решают более насущные проблемы для всего человечества. Климатические изменения, энергетический переход, новый порядок… А потому, мол, отчаянно путаются в цифрах и фактах, когда дело касается всей этой «суеты».

Как американский президент Джо #Байден, анонсировавший обменный курс по 200 руб./долл.: как назло #рубль в те дни начал своё стремительное укрепление и сейчас торгуется на 80+ руб./долл. Как…

глава британского МИД Лиз Трасс, отказавшая России в суверенитете над Ростовым и Воронежем. Как премьер Канады Джастин Трюдо, выбирающий «детские» носочки на серьёзные мероприятия.

Кстати о последнем. Взгляните на заглавное фото. По уверению Reuters, на нём руки канадского премьер-министра и его же занятие во время официального мероприятия, посвящённого новому порядку выплаты детских пособий. Ничего странного не видите? Дело не в том, что глава правительства одной из ведущих стран самоотверженно играет в «крестики-нолики»… с ребёнком! А в том, что Джастин Трюдо ухитрился продуть 8-летней девочке!

Кажется, это всё, что нужно знать о реальных умственных способностях западных политиков. Вызывает ли теперь удивление, что вводимые ими #санкции против РФ с каждым разом всё больше и больше напоминают выстрелы в ногу и, более того, стрельбу «по своим»?

Думаете, это от большого ума?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.07 / Мнение: «Дело Фургала» уникально?

22.12 / Мнение: Коронакризис показал сильные стороны России?

29.06 / От “Бэмби” до “Красавицы и Чудовища”: почему многие современные родители запрещают своим детям смотреть мультфильмы Disney

04.02 / В автобусах Москвы отменили одно антиковидное ограничение

05.03 / Мнение: Коротко по Украине. 04.08.2022

16.07 / “Очень хочу на море”: Рудковская показала фото страстного поцелуя с Плющенко на курорте

30.12 / Проклятие первой кнопки

19.02 / Личное: “Все места заняты женщинами”

31.10 / Врач дал советы по борьбе с метеозависимостью

25.01 / Социализм с лицом миллиардеров и голодом к роскоши. Про китайских богачей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика