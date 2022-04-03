 

Оказалось, некоторые виды приматов любят забродившие фрукты

03.04.2022, 20:45, Разное
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Ученые из Соединенных Штатов Америки провели новую исследовательскую работу, в процессе которой обнаружили, что приматы предпочитают забродившие фрукты.  Авторы утверждают, что это указывает на то, что пристрастие к алкоголю люди могли получить от диких предков.

Специалисты оставили приматам фрукты, а после этого собрали остатки от них. Также они проанализировали образцы мочи животных. Это позволило выяснить, что забродившие фрукты отличаются содержанием 102% алкоголя.

Таким образом, ученые доказали, что приматы употребляют фруктосодержащий этанол, концентрация которого в некоторых фруктах может достигать семи процентов.



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