Оказалось, некоторые виды приматов любят забродившие фрукты

Ученые из Соединенных Штатов Америки провели новую исследовательскую работу, в процессе которой обнаружили, что приматы предпочитают забродившие фрукты. Авторы утверждают, что это указывает на то, что пристрастие к алкоголю люди могли получить от диких предков.

Специалисты оставили приматам фрукты, а после этого собрали остатки от них. Также они проанализировали образцы мочи животных. Это позволило выяснить, что забродившие фрукты отличаются содержанием 102% алкоголя.

Таким образом, ученые доказали, что приматы употребляют фруктосодержащий этанол, концентрация которого в некоторых фруктах может достигать семи процентов.