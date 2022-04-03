Мнение: 100 лет назад началась эпоха Сталина

100 лет назад, 3 апреля 1922 года товарищ Сталин возглавил РКП (б), став Генеральный Секретарем.

Фактически, с этого дня Сталин получил реальную политическую власть, которую он позднее консолидировал в руках своей политической группы, победив конкурировавших с ним Троцкого и Ко. Следущие 31 год страна прожила в Сталинской эпохе, которая карднально изменила и Россию и весь остальной мир.

А вот так скромно это эпохальное для России событие было отражено в газете "Правда".

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