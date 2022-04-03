 

Мнение: 100 лет назад началась эпоха Сталина

03.04.2022, 20:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

100 лет назад, 3 апреля 1922 года товарищ Сталин возглавил РКП (б), став Генеральный Секретарем.
Фактически, с этого дня Сталин получил реальную политическую власть, которую он позднее консолидировал в руках своей политической группы, победив конкурировавших с ним Троцкого и Ко. Следущие 31 год страна прожила в Сталинской эпохе, которая карднально изменила и Россию и весь остальной мир.

А вот так скромно это эпохальное для России событие было отражено в газете "Правда".

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.09 / День свадебного торжества: что будет, если поменять дату праздника

20.07 / Как научиться понимать свои эмоции

26.01 / Мнение: Нам все равно на Украине – НКВД или гестапо (с)

03.12 / “Такая легкая беседа”: Экс-вокалистка группы “Ленинград” рассказала о сексуальном насилии

07.11 / Мнение: Ядерный джихад против “Шарли”

17.12 / Мнение: Спутниковые снимки авиабазы Аль-Ватия

09.10 / “Часовые пояса”: Регина Тодоренко и Влад Топалов выпустили первую совместную песню

28.06 / Россияне предпочитают верить медицинским мифам в интернете, а не врачам

10.02 / Мнение: Немного теории

12.06 / Работники “Норникеля” поздравили жителей страны с Днем России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика