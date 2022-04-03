 

Танька, бди! – Личное мнение

03.04.2022, 20:35, Разное
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Весь день я думала об интервью Дмитрия Пескова белорусской телеведущей, и вот какой парадокс заметила.


Фото: Соцсети

Вроде — чего бы там вообще думать да и смотреть было?

Несмотря на то, что разговор вышел ни о чём, и даже объявление Собчак не врагом, а Урганта — и вовсе истинным патриотом, получилось каким-то скучным, я не заскучала.

Огонь в интервью был. Да ещё какой! И только в шесть вечера я поняла, что именно меня так зацепило и написала пост.

Огонёк горел не в незамысловатых вопросиках-ответиках, а в глазах красивой белорусочки. В холодном льду её прекрасных глаз полыхало настоящее пламя.


Фото: Скриншот

Как девушка на Дмитрия Сергеича смотрела, как очаровывала! А каков прищур! Чистый гипноз и восторг в одном флаконе!


Фото: Скриншот

Юбку на интервью — покороче. Коленочками точёными в глаза пресс-секретарю упёрлась. На щеке — ямочка, на губках — улыбка. Зубки беленькие и, в отличие от вопросиков, остренькие.


Фото: Скриншот

Чего сказать-то тут? Сами всё видите.

Таньк, а, Таньк? Ты где там? Совсем, что ли, нюх растеряла?

Навка, ходи сюда. Сказать есть что.

Почему мужа одного отпустила? Думаешь, раз дети у Сергеича уже взрослые, раз ты ему ещё и маленькую народила, раз женился он на тебе, то можно и расслабиться? Ты реально думаешь, что уже можно?

Ну, ты даёшь.

Посмотри ещё раз фоточки. А ещё лучше, отвлекись от своих гламурных дел и внимательно посмотри интервью полностью! Кому-то оно скучное, а тебе — важное!

Так вот, ты правда думаешь, что после такого можно расслабиться? Жена, которая у твоего Димы была до тебя, тоже так думала. Тоже, небось, один везде ездил, и теперь у него — ты.

Ты, Тань, знаешь ли, не молодеешь, а белоруске с прищуром — замуж пора. Пальчик под обручальное колечко у неё, между прочем, свободен. И сколько таких вокруг твоего Сергеича, догадываешься?

Кто-то, может, и не захочет с женатым связываться (на самом деле, захочет, мы ведь, Тань, с тобой это знаем), а кто-то вспомнит народную мудрость «Танька — не стена, пододвинется». И пойдёт на абордаж, вооружившись острыми коленками и упругими грудями.

Что делать-то тогда будешь, Тань?

Короче: девочку вашу с Песковым — бабушке, нянькам или вообще Лизке и Сашке (чтоб не скучали и учились материнству), а сама — трусы в чемодан и почесала.

Как куда почесала? Не тупи, Тань — в рабочую командировку с мужем, куда бы она там ни была.

Париж ему, как я понимаю, пока не светит, но зато Минск, Ереван, Баку примут тебя с распростёртыми объятиями. А девушки там везде — очень красивые.

Поняла, Тань? И вспомни — я никогда не ошибаюсь, если вдруг сомневаешься. Все разводы предсказала точно.

Как думаете, сходил Дмитрий Сергеич с красивой девушкой в ресторан после интервью? Откушал белорусских драников? Вкусные они, зараза — я едала.

Источник: Лена Миро



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