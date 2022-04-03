Минобороны: Авиация РФ за день уничтожила 42 военных объекта Украины

Боевая авиация РФ за день уничтожила 42 военных объекта Украины, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«В течение дня оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС РФ поражено 42 военных объекта Украины», – цитирует его РИА «Новости».

Он уточнил, что уничтожены три пусковые установки зенитных ракетных комплексов, в том числе одна «Бук-М1» и две «Оса-АКМ», одна артиллерийская батарея, две установки реактивных систем залпового огня, два полевых склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также восемь опорных пунктов и районов сосредоточения боевой техники украинских военных.

По словам Конашенкова, российские военные вывели из строя Центр оповещения и управления авиацией и противовоздушной обороной воздушных сил Украины.

Также он сообщил, что «всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 386 беспилотных летательных аппаратов, 224 зенитных ракетных комплексов, 1 918 танков и других боевых бронированных машин, 209 установок реактивной системы залпового огня, 814 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1 789 единиц специальной военной автомобильной техники».

Представитель Минобороны заявил, что ВС РФ высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожили крупные топливные хранилища, с которых поставлялось топливо для группировок украинских войск на николаевском и донецком направлениях.

Конашенков подчеркнул, что в результате удара по аэродрому Баловное в пригороде Николаева уничтожена стоянка авиационной техники и топливное хранилище.

По его словам, подразделения ДНР уничтожили более 40 человек личного состава и семь единиц бронетехники украинской 25-й воздушно-десантной бригады в районе Новоселовки. Он добавил, что подразделения войск Донецкой народной республики продолжают наступление и ведут бои в районе Новобахмутовки и Троицкого.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

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