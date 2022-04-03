Бастрыкин поддержал идею трибунала по поводу преступлений Киева в Донбассе

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поддержал создание трибунала для оценки действий украинских властей в Донбассе, сообщила пресс-служба СК.

«Официальные лица Луганской Народной Республики высказываются о необходимости проведения трибунала по военным преступлениям украинского режима в Донбассе и выражают готовность к его созданию. Председатель СК РФ поддержал данную инициативу представителей ЛНР, отметив, что Следственным комитетом РФ уже на протяжении восьми лет фиксируются все противоправные действия военнослужащих ВСУ и других украинских националистических воинских формирований в отношении мирного населения Донбасса. Каждому факту дается правовая оценка», – говорится на сайте СК.

Уточняется, что «СК РФ и в настоящее время продолжает сбор и закрепление доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур. Следователи тщательно фиксируют все факты преступного поведения Киева в отношении мирного населения. Уже проделан большой объем работы».

«В дальнейшем собранные российским следствием доказательства будут представлены общественности, а причастные к совершению этих преступлений лица обязательно предстанут перед судом», – сообщили в СК.

Ранее сообщалось, что представители Луганской народной республики поддерживают идею международного трибунала по военным преступлениям Киева в Донбассе и готовы к нему.

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