США нарастили поставки нефти из РФ на 43%

Власти США за минувшую неделю нарастили поставки нефти из РФ на 43%, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.

«США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок «черного золота» на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки! Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости», – рассказал он в интервью газете «Комсомольской правде».

По его словам, Европе следует ждать от США других подобных «сюрпризов». Попов подчеркнул, что «европейцам принять аналогичные меры пока Вашингтон не позволяет».

Напомним, США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля.

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