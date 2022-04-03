 

США нарастили поставки нефти из РФ на 43%

03.04.2022, 20:21, Новости дня
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Власти США за минувшую неделю нарастили поставки нефти из РФ на 43%, сообщил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.

«США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок «черного золота» на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки! Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости», – рассказал он в интервью газете «Комсомольской правде».

По его словам, Европе следует ждать от США других подобных «сюрпризов». Попов подчеркнул, что «европейцам принять аналогичные меры пока Вашингтон не позволяет».

Напомним, США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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