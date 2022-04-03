Таня Ткачук: 10 коротких вопросов
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В каком возрасте вы написали первую песню?
В 18 лет.
Однажды на концерте я забыла слова песни…
“Химия”, но гитарист знает все наизусть лучше меня и я всегда могу прочитать по его губам.
Самая дорогая вещь в гардеробе?
Сумка Louis Vuitton, подаренная 10 лет назад и, надо сказать, еще живая.
На какую тему чаще всего рефлексируете?
Вдохновение, талант, одиночество.
Группа “Моя Мишель” выступит в Москве 16 апреля в клубе “Урбан”
Какую книгу советуете всем прочитать?
Советую прочитать 100 книг, среди которых будет “Другие берега” Набокова.
Больше всего меня раздражает, когда незнакомые люди…
Фамильярны и грубы.
Какую страну мечтаете посетить и почему?
Португалию, Австралию, ЮАР – в этих странах еще не была, но очень бы хотела из-за природы, животных и местного колорита.
Был момент, когда вам было страшно за свою жизнь?
И ни один раз. Мне угрожали ножом, пистолетом, я просыпалась в полностью задымленной от начавшегося пожара квартире; у самолета не выходили шасси полтора часа и на борту началась паника, что не сможем сесть. А еще какое-то время меня преследовал неизвестный человек и поджидал в подъезде.
Вы удивитесь, когда узнаете что я умею…
Сгибать 3-ю фалангу на всех пальцах рук под прямым углом.
Если бы завтра был конец света, то чем бы вы занимались сегодня?
Спела бы концерт, повидалась с родителями.
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