 

Таня Ткачук: 10 коротких вопросов

03.04.2022, 20:00, Разное
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В каком возрасте вы написали первую песню? 

В 18 лет.

Однажды на концерте я забыла слова песни…

“Химия”, но гитарист знает все наизусть лучше меня и я всегда могу прочитать по его губам. 

Самая дорогая вещь в гардеробе? 

Сумка Louis Vuitton, подаренная 10 лет назад и, надо сказать, еще живая. 

На какую тему чаще всего рефлексируете? 

Вдохновение, талант, одиночество. 

Группа “Моя Мишель” выступит в Москве 16 апреля в клубе “Урбан”

Какую книгу советуете всем прочитать? 

Советую прочитать 100 книг, среди которых будет “Другие берега” Набокова.

Больше всего меня раздражает, когда незнакомые люди… 

Фамильярны и грубы. 

Какую страну мечтаете посетить и почему? 

Португалию, Австралию, ЮАР – в этих странах еще не была, но очень бы хотела из-за природы, животных и местного колорита.

Был момент, когда вам было страшно за свою жизнь? 

И ни один раз. Мне угрожали ножом, пистолетом, я просыпалась в полностью задымленной от начавшегося пожара квартире; у самолета не выходили шасси полтора часа и на борту началась паника, что не сможем сесть. А еще какое-то время меня преследовал неизвестный человек и поджидал в подъезде. 

Вы удивитесь, когда узнаете что я умею… 

Сгибать 3-ю фалангу на всех пальцах рук под прямым углом. 

Если бы завтра был конец света, то чем бы вы занимались сегодня? 

Спела бы концерт, повидалась с родителями.



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