Мнение: Провал санкций признали, в США предлагают сдать назад и худший американский президент

1. Поляки в последнее время радуют откровенностью. Недавно польский премьер признал, что русофобия на Западе стала мейнстримом. Теперь же он высказался о провале западного санкционного блицкрига:

https://lenta.ru/news/2022/04/02/rub/

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что введенные против России западные санкции не сработали. Его слова приводит РИА Новости.

Доказательством неэффективности санкций Моравецкий назвал возвращающийся к своему прежнему значению курс рубля.

«Это означает, что наши действия не сработали так, как лидеры желали», — посетовал премьер-министр.

Что ж, Польша выступает за военное вмешательство против России, так что может позволить себе признать провал экономической войны. Посмотрим, насколько честными в этом отношении окажутся США.

2. The Hill – одно из главных американских политических изданий – пишет, что антироссийские санкции могут вызвать в США новый мощный экономический кризис. Рецессия будет связана с ростом цен на энергию и еду, и с общей рекордной инфляцией:

https://thehill.com/opinion/finance/3256117-history-shows-high-energy-prices-could-drive-us-into-recession/

Автор статьи предлагает сделку с Россией: отмена санкций, по его словам, может привести к миру и стабилизации на мировом энергетическом рынке. Также, по его мнению, нужно возобновить ядерную сделку с Ираном, диверсифицировать поставки топлива из прочих стран.

Прислушаются к автору навряд ли. Поэтому американцам придётся войти в очередную рецессию. Посмотрим, смогут ли они выйти из неё на этот раз.

3. Республиканские СМИ готовят американскую публику к возможному импичменту Джо Байдена:

https://lenta.ru/news/2022/03/29/pozor/

Президент США Джо Байден нанес больше ущерба Вашингтону, чем любой его предшественник на посту главы государства. В этом обвинил политика ведущий программы The Next Revolution на телеканале Fox News Стив Хилтон.

Обозреватель заявил, что американский президент терпит одно фиаско за другим, разрушает экономику страны и позорит США и самого себя в заграничных поездках. Он напомнил, что Байден постыдно вывел войска из Афганистана, разрушил связи со многими странами и спровоцировал Россию. «Вот к чему привели нас эти гении международной политики с их многолетним опытом», — сыронизировал ведущий.

По словам Хилтона, американский президент не укрепляет существующие альянсы, а разрушает их. «Это не Байден мобилизовал НАТО, а [президент России Владимир] Путин, которому не нравится перспектива размещения натовских ракет у себя под боком», — подчеркнул он. Журналист также указал на потерю прогресса в отношениях США с Саудовской Аравией, КНДР и Индией.