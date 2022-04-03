 

Мнение: СКР занялся наемниками

03.04.2022, 19:50, Разное
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Глава СКР Александр Бастрыкин поручил «в рамках уголовного дела о наемничестве дать правовую оценку преступным действиям Джойс Костер из Голландии».

По данным СКР 40-летняя Джойс Костер, мать троих детей, участник боевых действий в Косово «ради личной выгоды» «добровольно и намеренно направилась в место проведения специальной военной операции с целью совершения преступлений», «в отношении русскоязычных граждан на территории Украины».

Ключевое в официальном сообщение СКР – согласно российскому законодательству наемничество является уголовно-наказуемым деянием. Вон оно что! Поэтому-то мне и интересно, когда у СКР дойдут руки до расследования конкретного преступления о котором Бастыркин знает с ноября 2019 года. Именно тогда, в ноябре 2019 года Бастрыкину показали видеозапись, на которой несколько вооруженных отморозков кувалдой пытают и убивают жертву, отрезают ему голову, глумятся над трупом. Вот здесь есть и видеозапись преступления, и фотографии отморозков. Подробности можно прочитать здесь и здесь.

Но никаких признаков преступления Бастрыкин не заметил. Уголовного дела в отношении головорезов из России, как не было, так и нет.

Может, у СКР руки не доходили? Других дел было много? Но сейчас, наконец-то,  у СКР дошли руки до наемников?. Поручение Бастрыкина «разобраться» с Джойс Костер тому доказательство. Может, теперь Бастрыкин и по головорезам даст поручение возбудить уголовное дело?

На снимке: Джойс Костер, фотография отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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