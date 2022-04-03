 

Блинкен допустил снятие антироссийских санкций, если это поможет урегулированию на Украине

03.04.2022, 19:32, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные санкции против РФ могут быть сняты, если Украина сочтет, что это поможет урегулированию конфликта.

«Все международное сообщество, которое объединилось для введения этих санкций против России, будет ориентироваться на то, что делает Украина и что она хочет делать. Если она решит, что может добиться окончания этой войны, остановить гибель людей и разрушения, сохранить независимость и суверенитет, и для этого в конечном счете потребуется снятие санкций, то, конечно, мы это изучим», – сказал Блинкен американскому телеканалу NBC, информирует РИА «Новости».

Он добавил, что цель санкций заключается «не в их бессрочном сохранении, а в изменении поведения России».

«Если в результате переговоров, санкций, давления, поддержки Украины мы в определенный момент этого добьемся, санкции будут сняты, но это в высшей степени зависит от РФ и того, что она делает, продвигаясь вперед», – отметил госсекретарь США.

США решили ввести санкции в отношении 120 юридических лиц из РФ и Белоруссии.

19 марта Блинкен заявил, что у США нет цели сохранять санкции против РФ навечно. Блинкен сказал, что «цель санкций – изменить поведение» России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.06 / Bild – Блинкен назвал ФРГ «лучшим другом» США

28.07 / Россия и США могут привлечь Британию и Францию к договоренностям по вооружениям

29.06 / В странах Балтии начались учения ВВС НАТО

14.05 / “Где начинается, там и заканчивается – не совсем правда”. Зеленская рассказала о влиянии на мужа

30.06 / Комментатор Вацко отреагировал на победный гол Довбика громким криком. Видео

22.06 / Пассажиров состава метро в Петербурге вывели на поверхность через тоннель

03.07 / В Литве пограничники применили слезоточивый газ при задержании нелегальных мигрантов из Белоруссии

22.06 / Комаровский: Если сделать обе прививки вакциной AstraZeneca, уровень антител вырастает в три–четыре раза. А если вторую дозу сделать Pfizer – то в 40–60 раз

23.01 / “Италия нуждается в единстве”. Берлускони отказался от борьбы за должность президента страны

14.03 / В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки на мороз

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика