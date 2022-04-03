Блинкен допустил снятие антироссийских санкций, если это поможет урегулированию на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что западные санкции против РФ могут быть сняты, если Украина сочтет, что это поможет урегулированию конфликта.

«Все международное сообщество, которое объединилось для введения этих санкций против России, будет ориентироваться на то, что делает Украина и что она хочет делать. Если она решит, что может добиться окончания этой войны, остановить гибель людей и разрушения, сохранить независимость и суверенитет, и для этого в конечном счете потребуется снятие санкций, то, конечно, мы это изучим», – сказал Блинкен американскому телеканалу NBC, информирует РИА «Новости».

Он добавил, что цель санкций заключается «не в их бессрочном сохранении, а в изменении поведения России».

«Если в результате переговоров, санкций, давления, поддержки Украины мы в определенный момент этого добьемся, санкции будут сняты, но это в высшей степени зависит от РФ и того, что она делает, продвигаясь вперед», – отметил госсекретарь США.

США решили ввести санкции в отношении 120 юридических лиц из РФ и Белоруссии.

19 марта Блинкен заявил, что у США нет цели сохранять санкции против РФ навечно. Блинкен сказал, что «цель санкций – изменить поведение» России.

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