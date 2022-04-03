Французов попросили экономить электричество из-за похолодания

Французский оператор системы передачи электроэнергии RTE призвал предприятия и домохозяйства сократить энергопотребление в понедельник 4 апреля, опасаясь нехватки электроэнергии на фоне похолодания.

«В связи с понижением температуры в понедельник, 4 апреля 2022 года, ожидается высокое потребление электроэнергии… RTE просит предприятия уменьшить потребление в понедельник утром (в частности, с 07.00 до 10.00)», – приводит сообщение оператора РИА «Новости».

Кроме того, RTE призывает домохозяйства по возможности пользоваться бытовыми электроприборами, в частности, посудомоечными и стиральными машинами, в выходные дни, вместо понедельника, чтобы снизить нагрузку на электросети.

По данным оператора, 4 апреля энергопотребление может достичь 73 тысяч мегаватт, а производство составит лишь около 65 тысяч мегаватт.

Ранее сообщалось, что Париж и Берлин не могут принять требования РФ об оплате поставок газа в рублях, контракты были заключены в евро.

—