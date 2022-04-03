Джонсон заявил о готовности усилить санкции против России

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о готовности усилить санкции против РФ и увеличить поддержку Украины, следует из сообщения Даунинг-стрит.

По его словам, «нападения РФ на ни в чем не повинных мирных жителей в Ирпене и Буче являются еще одним доказательством того, что Путин и его армия совершают военные преступления в Украине», передает РИА «Новости».

«Я сделаю все, что в моих силах, чтобы заморить голодом военную машину Путина. Мы усиливаем наши санкции и военную поддержку (Украины), а также усиливаем наш пакет гуманитарной помощи, чтобы помочь нуждающимся на местах», – сказал Джонсон.

Он напомнил, что британский министр юстиции Доминик Рааб санкционировал дополнительную финансовую поддержку и направление следователей в Международный уголовный суд в связи со спецоперацией РФ на Украине.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.

В Минобороны РФ заявили, что представленные украинскими властями материалы, якобы подтверждающие «преступления» российских войск в Буче, являются очередной провокацией.

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