 

«Я такой же простой парень, как ребята, ездящие по Москве на Гелендвагенах»: интервью с Мухаммедом Аль Саудом

03.04.2022, 19:31, Разное
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Корреспондент ИА «Панорама» пообщался с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Аль Саудом во дворце в Эр-Рияде. В отличие от своего британского коллеги, Его Высочество не испытывает проблем с личными финансами и с оптимизмом смотрит на российско-саудовское сотрудничество. 

Панорама: Ас-салям алейкум, Ваше Высочество! 

Мухаммед Аль Сауд: Малейкум ас-салям! Как долетели? 

Панорама: Очень хорошо. Дороги от аэропорта до дворца просто шикарные. 

Мухаммед Аль Сауд: Их отремонтировали к визиту Путина и до сих пор они в отличном состоянии. Теперь наши дороги из аэропорта – лучшие в мире, как и наша авиация. 

Панорама: Скажите, каково это – быть наследником самой крупной в мире нефтяной монархии? 

Мухаммед Аль Сауд: Этот вопрос лучше задать Дмитрию Медведеву. [смеётся] Я живу неплохо. Катаюсь на Гелендвагене по Эр-Рияду, праздную Курбан-Байрам вместе со своими соотечественниками, пляшу и стреляю на свадьбах – как и любой молодой человек моего возраста. 

Панорама: Звучит странно знакомо. 

Мухаммед Аль Сауд: Вы заметили? В 2017 году мы с отцом посетили Москву. Я был очень удивлён тому, что там очень многие молодые люди живут так же, как я. У них, конечно, не такие роскошные дома и не так много жён, но образ жизни такой же. 

Панорама: Вам удалось с ними пообщаться?

Мухаммед Аль Сауд: Да. Я познакомился с Ибрагимом – он дагестанец, катается по Москве на Гелендвагене, учится в МГИМО. Кстати, он сдал ваш экзамен по русскому языку на 100 баллов. Мне тоже в школе ставили хорошие оценки. Я такой же простой парень, как этот Ибрагим, как другие ребята, ездящие по Москве на Гелендвагенах и наслаждающиеся жизнью.

Панорама: Но вы также и принц. 

Мухаммед Аль Сауд: По большому счёту я исполняю обязанности короля. Отец очень стар и не в состоянии управлять страной, поэтому он и назначил меня министром обороны, иностранных дел и ещё кем-то, я уже не помню. К счастью, это не отнимает у меня много времени. 

Панорама: Вы хотите сказать, что править королевством – легко? 

Мухаммед Аль Сауд: Довольно легко. Саудовская Аравия – великая держава, с управлением которой справится и кухарка, и доярка. Недавно в Парагвае выбрали президентом как раз доярку, и она неплохо справляется. 

Панорама: В последние годы отношения Саудовского королевства и США сильно испортились. Что вы об этом думаете? Мухаммед Аль Сауд: Американцы плохо работают. Мы платим чиновникам Демократической партии зарплаты, а они не оправдывают наших ожиданий. От них никакого толку. Я слышал, что чиновники в России гораздо эффективнее принимают законы – вашу Госдуму очень хвалят за принятие законов против неверующих. 

Панорама: Так вы собираетесь платить зарплату российским чиновникам? 

Мухаммед Аль Сауд: Да, но не всем, конечно. Это не по карману даже Илону Маску. Мы думаем взять какую-нибудь одну партию на содержание, как в США. Скорее всего, это будет Коммунистическая партия. 

Панорама: Почему именно она? 

Мухаммед Аль Сауд: Два моих двоюродных брата состоят в этой партии и работают депутатами в Госдуме. Они мне и посоветовали выбрать эту партию. 

Панорама: Спасибо, будем знать. Не хотите сказать что-нибудь напоследок жителям России?

Мухаммед Аль Сауд: [говорит по-русски с сильным акцентом] Ахмат – сила! 

Панорама: Спасибо. До свидания. 

Мухаммед Аль Сауд: Иншалла!

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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