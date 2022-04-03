Мнение: Украсть Украину

Пытался слушать новые ролики Галковского из его “украинского цикла” – но это становится уже совсем невыносимо: мало того, что он не сообщает ничего нового (то есть, строго говоря, “несет халтуру для плебса”), так он еще и окончательно перестал чего-либо стесняться и гонит уже откровенную военную пропаганду в самом прямом смысле слова. Суть любой военной пропаганды – объяснить, почему надо убить врага; так вот Галковский напрямую, без экивоков объясняет слушателям, почему надо убивать украинцев. Подводит для этого “рациональную базу”: с историческими примерами, с экскурсами в национальную психологию, “они нас всегда угнетали и ненавидели” – по всем геббельсовским лекалам.

Я понимаю, что трое детей – не шутка, но тут уже, похоже, далеко не только этот фактор; человек себя “отпустил”, позволил вырваться наружу внутренней хтони. Зрелище наимерзейшее. Понятно, что на войне этим занимаются, но когда с таким воодушевлением… Ходит легенда, что когда Илья Эренбург написал свое знаменитое “Убей немца!”, и это тиснули в “Правде” на первой полосе – это прочитал Сталин (“Сколько раз увидишь его – столько раз и убей!”), и даже этот упырь охренел от текста. До такой степени, что после этого Эренбурга с его “даром слова” было решено задвинуть, придержать и на первые полосы больше не пускать – такая некрофильская откровенность даже Сталину показалась “чересчур”.

Но некрофилия бушует, а блогеры буквально соревнуются в том, что больше предложит для разжигания войны и дальнейшего разрушения Украины. Косарекс возмущается, почему Россия не разрушает мосты по всем украинским дорогам; Салери (историк Волков), некогда служивший образцом здравомыслия, обвиняет Путина в том, что он… с самого начала не задействовал “срочников”! Как обычно – почвенная “интеллигенция” оказывается еще кровожаднее и беспощаднее (прежде всего к собственному народу), чем даже главные упыри из правительства.

Но Волков-то каков?! Срочников надо было бросать в топку! И это при том, что он ведь прекрасно знает – сейчас срок службы ГОД. Жаль, не объясняет, когда “надо было” – сразу после Курса Молодого Бойца? Или все ж в качестве “дембельского аккорда”? А чо – одни дембеля для части ударно свинарник строят, а другие едут “укропов стрелять”. В 19-то лет. Пострелял – и на гражданку с чистой совестью. Так?

Те же двое ранее дружно упрекали Путина и Шойгу опять же не в том, что они войну вообще начали – но в том, что они… не дали приказа накрыть в первые же часы войны казармы ВСУ!

Воистину – нет такого военного преступления, до которого не мог бы додуматься интель, расслабленно мечтающий на диване. А ведь эти еще из лучших – они хотя бы пишут связно… Тут просто нет дна. Без объявления войны, на рассвете, тихонько подкрасться, тихонько нацелить “искандеры” на казармы с мирно спящими бойцами чужой армии – и нажать кнопку “Пуск”. И ничто не дрогнет у “военных специалистов”. “А что? Все так делают”.

И при этом, помимо полной аморальности, подлости и безжалостности – налицо еще и тяжелая, удивительная в своей беспросветности тупость. Более чем понятно ведь, почему росармия, которая пока еще под руководством упырей, а не диванных садистов, не разрушала мосты и не взрывала казармы ВСУ. Упыри совершенно искренне намеревались обойтись с Украиной так же, как они привыкли обходиться с уворованными на Западе или даже в Китае изделиями высоких технологий: а именно – ПЕРЕКЛЕИТЬ БИРКУ.

Сорвать старую и наклеить новую! И всё! И ни в коем случае не ломать! Не из-за “гуманизма”, конечно же (упыри, как и садисты, не знают, что это такое) – а банально потому, что упыри не знают, как чинить.

Проще говоря, изначальная цель “спецоперации” была – Украину УКРАСТЬ. В Кремле ж считали, что Запад оставшуюся бесхозной после 1991 года Украину подло захватил и полностью подчинил себе (кремлевский тезис “Киев управляется из Вашингтона”). Поэтому идея была – “украсть Украину обратно”. Для этого, как полагали Путин и Шойгу, надо было лишь проникнуть в Киев (где у Украины “мозг”), обрезать там провода, ведущие прямиком в Вашингтон, и захватить местный управляющий джойстик. И всё! После чего вставить Украину, как импортную дорогую деталь, в мотор отечественных “Жигулей”. Ожидая, что “Жигули” от этого станут еще лучше и больше похожи на Мерседес.

Т.е. – мосты Россия не собиралась разрушать, потому что предполагала ими пользоваться (например, для предстоящего нападения на Польшу и далее на НАТО в целом). А казармы не хотела сносить, потому что (по опыту бескровного завладения Крымом) надеялась спящих там солдат ВСУ использовать опять же сама (например, пустить их “брать Польшу” в первых рядах, по такому случаю даже приняв в “русские”).

Это была логика обезумевших кровавых упырей – но это по крайней мере ЛОГИКА. На этом фоне то, что предлагают намного, как оказалось, более безумные “представители общественности” – это сначала украсть дорогую импортную деталь для своих “Жигулей”, а потом долго бить ее кувалдой и жечь газовой горелкой, так, чтобы утратила вообще всякий товарный вид и стала ни на что не пригодна (кроме как на то, чтобы получить срок за ее кражу, естественно).

Вопрос: а что, неужели блогеры вдруг так резко поглупели, что не могут просечь простейших вещей? Ведь они – по крайней мере некоторые из них – казались до этого довольно умными, мыла, по крайней мере, не ели?

Ответ, увы, прост и печален. Причина такой резкой утраты умственных способностей у значительной части российской аудитории – животный страх. Ненависть – вообще очень часто оборотная сторона страха. Собственно, древнегреческое слово “фобия” – оно и означает одновременно и “страх”, и “ненависть”. Такая вдруг животная ненависть к Украине, которая вдруг проснулась у доселе весьма травоядных (“разбомбить!”, “уничтожить!”, “сносите мосты”, “давайте используем ТЯО!”) – это инвертированный страх перед ней же. А страх в нашей культуре – это следствие вины.

Все, буквально все жители России сегодня чувствуют перед Украиной огромную вину. Это чувство сейчас разлито в воздухе над Россией. Но вина – это мы все усвоили в детстве – предполагает наказание. Россияне – мы – боятся, что украинцы придут нас наказывать.

И вот вам ответ отечественного коллективного бессознательного. Оно боится – и потому бесхитростно предлагает: а давайте убьем всех украинцев! Ведь если мы всех убьем – нас некому будет наказывать, правда?

Все эти сальери, косарексы, галковские, марданы и прочие издают еле слышный писк – но сливаясь, писки перерастают в мощный хтонический гул, идущий из самых промерзших недр Русской Души: “Убить. Взорвать. Разорвать. Мне Страшно”.

Нам всем страшно. Задача – не сойти с ума окончательно, не дать Хтони поглотить остатки разума.