Ученые разгадали тайну долголетия попугаев

Попугаи известны своими отличными когнитивными способностями и высокой продолжительностью жизни. Ученые из Института Макса Планка обнаружили, что эти характеристики могут быть связаны между собой.

В процессе исследовательской работы эксперты проанализировали базу данных о более чем 130 тысяч попугаев из различных зоопарков. В результате авторы получили первые оценки средней продолжительности жизни этих пернатых.

Стало известно, что когнитивные способности влияют на продолжительность жизни попугаев. Таким образом, относительно большой размер мозга позволяет им решать задачи в дикой природе.