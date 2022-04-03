 

Ученые разгадали тайну долголетия попугаев

03.04.2022, 19:25, Разное
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Попугаи известны своими отличными когнитивными способностями и высокой продолжительностью жизни. Ученые из Института Макса Планка обнаружили, что эти характеристики могут быть связаны между собой.

В процессе исследовательской работы эксперты проанализировали базу данных о более чем 130 тысяч попугаев из различных зоопарков. В результате авторы получили первые оценки средней продолжительности жизни этих пернатых.

Стало известно, что когнитивные способности влияют на продолжительность жизни попугаев. Таким образом, относительно большой размер мозга позволяет им решать задачи в дикой природе.



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