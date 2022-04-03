 

Анна Заворотнюк нежно поздравила свою маму с днем рождения

03.04.2022, 18:40, Разное
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Звезда сериала “Моя прекрасная няня” Анастасия Заворотнюк родилась ровно 51 год назад. В честь дня рождения мамы, ее дочь Анна опубликовала в социальных сетях пост. Фото к публикации Анна выбрала из архива, ведь Анастасия вот уже несколько лет борется с онкологическим заболеванием и не появляется на публике. 

Сегодня день рождения у самого важного и дорогого человека в моей жизни. Если бы не ты, мамочка, меня бы не было в этом мире, ты отдала нам всю себя, мы бесконечно любим тебя и бесконечно благодарны. Я очень-очень сильно люблю тебя и желаю тебе самого крепкого здоровья, пусть все плохое уйдет. Твой анчоус, – подписала фото Анна Заворотнюк. 

Ранее она призналась, что это воскресенье будет “семейным” днем. 

Напомним, что неделю назад 26-летняя Анна в очередной раз прокомментировала состояние мамы, которой диагностировали рак мозга – глиобластому – почти три года назад. 

Мама потихонечку, но сами понимаете – болезнь такая, очень страшная, опасная. Но она боец у меня. Я уверена, она со всем справится. Она настоящая умничка! – поделилась Заворотнюк-младшая.

Анастасия Заворотнюк родилась в Астрахани в творческой семье – народной артистки Валентины Борисовны и режиссера Юрия Андреевича.  С детства будущая актриса занималась музыкой и танцами, участвовала в танцевальном коллективе. Проучившись год на историческом факультете, Анастасия поступила в Школу-студию МХАТ, и еще будучи студенткой, дебютировала в кино – в фильме Тамары Павлюченко по роману Владимира Набокова “Машенька”. Получив диплом, Анастасия поступила в труппу театра-студии под руководством Олега Табакова, где за десять лет сыграла в 29 спектаклях. Широкую известность актрисе принес сериал “Моя прекрасная няня”, семь сезонов которого показывали на канале CТС в начале и в конце нулевых. 

Заворотнюк сейчас замужем в третий раз. Первый брак – с бывшим военным летчиком немецкого происхождения Олафом Шварцкопфом продлился примерно год. Во втором браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым Анастасия родила двоих детей – дочь Анну и сына Майкла. В сентябре 2008 года Заворотнюк вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева. Через десять лет у пары родилась дочь Мила. 

Анастасия Заворотнюк, Майкл, Мила, Петр Чернышев, Анна



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