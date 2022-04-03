Михалков провозгласил 2022 Годом дореволюционного кино

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков официально объявил о старте акции “Год царского кино”, в рамках которой по всей стране будут демонстрироваться фильмы дореволюционной России.

Кинотеатры, которые откажутся показывать эти ленты, не смогут претендовать на финансовую поддержку от государства.

“Мы должны избавляться от засилья западных фильмов и возвращаться к своим корням. Кино Российской империи было самым передовым и инновационным. Каждый фильм был осмысленным произведением с глубоким моральным посылом. Именно такие ленты мы будем показывать во всех кинотеатрах страны”, – заявил Михалков.

Первые киносеансы пройдут уже в апреле 2022 года. Всего специалистами Союза кинематографистов было отобрано более 300 фильмов начала XX столетия, половина из которых будет отреставрирована и пройдёт колоризацию. Финансирование акции “Год царского кино” будет осуществляться из резервного фонда Министерства культуры, до конца года на её проведение выделено 2 млрд рублей.

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