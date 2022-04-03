 

Михалков провозгласил 2022 Годом дореволюционного кино

03.04.2022, 17:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков официально объявил о старте акции “Год царского кино”, в рамках которой по всей стране будут демонстрироваться фильмы дореволюционной России. 

Кинотеатры, которые откажутся показывать эти ленты, не смогут претендовать на финансовую поддержку от государства.

“Мы должны избавляться от засилья западных фильмов и возвращаться к своим корням. Кино Российской империи было самым передовым и инновационным. Каждый фильм был осмысленным произведением с глубоким моральным посылом. Именно такие ленты мы будем показывать во всех кинотеатрах страны”, – заявил Михалков.

Первые киносеансы пройдут уже в апреле 2022 года. Всего специалистами Союза кинематографистов было отобрано более 300 фильмов начала XX столетия, половина из которых будет отреставрирована и пройдёт колоризацию. Финансирование акции “Год царского кино” будет осуществляться из резервного фонда Министерства культуры, до конца года на её проведение выделено 2 млрд рублей.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.12 / Любовь Успенскую уличили в хвастовстве из-за домашнего фото в шубе

22.12 / Гульфикгейт

06.10 / Дарья Мельникова впервые показала младшего сына

12.01 / Американцам, родившимся в 1984-м, придётся изменить год рождения

21.07 / Личное: Могла бы нарисовать ее по памяти

19.04 / Медики рассказали о необходимости употребления имбиря при раке и диабете

13.10 / Мнение: 31-й примерно…

17.05 / Детский сад строгого режима

20.05 / Электрический пикап Ford F-150 Lightning может обеспечить энергией ваш дом в случае отключения электроэнергии

13.08 / Мнение: Геноцид странствующих голубей, завоевание США свиньями и причины заката эпохи доллара

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика