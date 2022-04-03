В США заявили о ежедневной работе над ужесточением антироссийских санкций

США работают над ужесточением санкций против РФ каждый день из-за событий на Украине, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Мы делаем это каждый день. Мы ужесточаем существующие санкции, мы добавляем новые. Мы делаем это в полной координации с европейцами и другими партнерами по всему миру», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на CNN.

Его спросили, намерены ли США вводить новые санкции вслед за ЕС. Европейцы пообещали усилить прессинг на Россию после того, как украинские власти и СМИ распространили видео из киевского предместья Буча, недавно покинутого российскими войсками. На кадрах, по их данным, запечатлены многочисленные жертвы среди гражданского населения.

Блинкен предрек российской экономике снижение на 10% по итогам года. «Это разительный контраст с экономиками, вроде нашей, которая растет быстро», – отметил он.

Ранее на украинских телеканалах и в интернете появились видео, якобы снятые в городе Буча Киевской области, где на дороге лежат тела погибших. Пользователи обратили внимание, что «трупы» шевелят руками и убирают свои конечности, чтобы не попасть под колеса военной техники. Также в зеркале заднего вида можно рассмотреть, что «погибший» встает, едва только машина с оператором проезжает мимо него.

США решили ввести санкции в отношении 120 юридических лиц из РФ и Белоруссии.

19 марта Блинкен заявил, что у США нет цели сохранять санкции против РФ навечно. Блинкен сказал, что «цель санкций – изменить поведение» России.

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